Manchester City heeft woensdag zich woensdag ten koste van concurrent Paris Saint-Germain verzekerd van de eerste plaats in poule A van de Champions League. In dezelfde groep beleefde Club Brugge een kansloze avond.

Stand groep A 1. Manchester City 5-12 (+9)

2. Paris Saint-Germain 5-8 (+2)

3. RB Leipzig 5-4 (+0)

4. Club Brugge 5-4 (-11)

Bij City-PSG kwamen de bezoekers in de tweede helft op voorsprong dankzij Kylian Mbappé. Raheem Sterling en Gabriel Jesus zorgden echter alsnog voor een 2-1-overwinning voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

Het resultaat betekent dat City op twaalf punten komt, vier punten los is van PSG en met nog één speelronde voor de boeg niet meer te achterhalen is. De Parijzenaars zien we als nummer twee ook terug in de knock-outfase.

Daarachter gaat de strijd om het Europa League-ticket tussen RB Leipzig en Club Brugge, waarbij de Belgen woensdag een gevoelige tik kregen door met 0-5 te verliezen.

De eerste vier goals - twee van Emil Forsberg, één van Christopher Nkunku en één van André Silva - vielen voor rust. Diep in de extra tijd scoorde Nkunku opnieuw. Beide ploegen hebben nu vier punten, wat betekent dat de strijd om Europese overwintering dus nog niet is beslist.

Bij Leipzig stond Brian Brobbey in de spits. Hij werd na ruim een uur vervangen. Bij Brugge kwam Noa Lang in de tweede helft goed weg toen hij slechts geel kreeg bij een harde overtreding.

Brian Brobbey stond in de basis bij RB Leipzig, maar scoorde niet. Foto: AFP

