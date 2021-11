Erik ten Hag is onder de indruk van wat Sébastien Haller woensdag liet zien tijdens Besiktas-Ajax. De spits kwam halverwege in het veld en zorgde er met twee goals voor dat zijn ploeg met 1-2 won en daarmee groepswinnaar werd in de Champions League.

Haller staat na vijf wedstrijden al op negen Champions League-treffers. Hij voert samen met Bayern München-spits Robert Lewandowski de topscorerslijst aan in het miljoenenbal.

"Na de 1-0 heeft de ploeg de rug gerecht en teruggevochten, met de rol van Haller die in het oog springt. Ik ben heel blij dat iemand die vanaf de bank komt dit effect heeft", zei Ten Hag tegen Ajax TV.

"Ik hoop dat het een voorbeeld is voor de rest van de selectie. Dat spelers die op de bank zitten zo'n effect kunnen hebben op de ploeg. Dat is wat we nodig hebben."

67 Haller zet Ajax met tweede goal van de avond op 1-2 tegen Besiktas

'We speelden voor rust te complex'

De coach van Ajax voerde vijf wijzigingen door in zijn basisploeg en zag voor rust niet het niveau dat hij voor ogen heeft. "Er ging in de afstemming soms wat mis. Met name aan de rechterkant was de organisatie niet altijd even goed. We hebben vaste afspraken, die moeten we wel nakomen", zei hij.

"We speelden veel te complex, te moeilijk. Als je lang aan de bal bent, maak je dit Besiktas heel zwak. Dat hebben we de tweede helft gezien. Dan gaan er gaten vallen en dan moet je profiteren."

Ajax heeft vijftien punten uit vijf duels en speelt alleen nog thuis tegen Sporting. "We wilden het in eigen hand houden en dat hebben we gedaan. Dat is prettig", aldus Ten Hag. "Vijftien punten in Europa, dat stáát. Daar zijn we blij mee."

Zondag hervat Ajax de Eredivisie om 12.15 uur met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

64 Haller tekent na prachtige Ajax-aanval voor gelijkmaker in Istanboel

