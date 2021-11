Sébastien Haller staat zelf ook te kijken van zijn indrukwekkende doelpuntengemiddelde in de Champions League. De Ajax-spits scoorde woensdag twee keer tegen Besiktas (1-2-zege) en bezorgde zijn ploeg daarmee de groepswinst.

Haller, die naast Robert Lewandowski staat op de topscorerslijst, is de eerste speler ooit die in zijn eerste vijf Champions League-duels negen keer scoort. Hij heeft Jari Litmanen al geëvenaard als Ajacied met de meeste Champions League-goals in één seizoen.

"Ik weet ook niet hoe dit kan. Ik hoop dat dit zo doorgaat, want het is een heerlijk gevoel. Dit zijn wedstrijden die iedereen wil spelen. Je kunt er alleen maar van dromen om dan zo belangrijk te zijn", zei Haller in Istanboel tegen Ziggo Sport.

"Ik zal hier vooral later van genieten. Voor nu focus ik me op de wedstrijden die gaan komen. Soms besef je niet eens waar je mee bezig bent. Ik hou me gewoon bezig met scoren, dat is waarom ik op het veld sta."

67 Haller zet Ajax met tweede goal van de avond op 1-2 tegen Besiktas

'Dit is weinig Nederlandse clubs gelukt'

Hoewel Ajax voor aanvang van de uitwedstrijd tegen Besiktas al zeker was van de volgende ronde in de Champions League, waren de Amsterdammers er volgens Haller op gebrand om opnieuw te winnen.

"Het was heel belangrijk om vertrouwen te houden en de maximale score te houden, wat nog niet veel Nederlandse clubs is gelukt. Het is mooi allemaal."

Met vijftien punten uit vijf poulewedstrijden heeft Ajax alleen nog een thuisduel met Sporting CP voor de boeg. De Portugezen strijden met Borussia Dortmund om de tweede plaats in groep C.

64 Haller tekent na prachtige Ajax-aanval voor gelijkmaker in Istanboel

