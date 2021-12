Ajax kan zich na de foutloze Champions League-groepsfase opmaken voor de achtste finales van het miljoenenbal. Welke clubs kunnen de Amsterdammers loten?

Ajax loot als groepshoofd mee en stuit op een nummer twee uit een van de andere groepen. Op voorhand is in ieder geval zeker dat de Amsterdammers niet tegen Sporting CP kunnen loten; confrontaties met poulegenoten zijn uitgesloten in de achtste finales.

Vooralsnog zijn drie mogelijke tegenstanders van Ajax bekend: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Internazionale. De andere vier mogelijke tegenstanders worden woensdag bekend bij de ontknopingen in groep E,F, G en H.

Momenteel worden de tweede plekken in die groepen ingenomen door FC Barcelona, Villarreal, Red Bull Salzburg en Juventus. Juventus is de enige ploeg van dit rijtje die al verzekerd is van overwintering in de Champions League.

De loting van de Champions League begint maandag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) in het Zwitserse Nyon.

(Virtuele) nummers één: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern München, Manchester United, Lille OSC*, Chelsea**

(Virtuele) nummers twee: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Sporting CP, Internazionale, FC Barcelona*, Villarreal*, Red Bull Salzburg*, Juventus**

* = Nog niet zeker van Champions League-overwintering.

** = Al zeker van Champions League-overwintering, maar nog niet zeker van plek in de poule.

