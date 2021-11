Real Madrid en Internazionale hebben zich woensdag gekwalificeerd voor de achtste finales van de Champions League. De Madrilenen namen mede door een goal van Karim Benzema revanche op FC Sheriff (0-3-zege) en Inter won met 2-0 van Shakhtar Donetsk.

FC Sheriff zorgde eind september voor een grote stunt door in Madrid met 1-2 te winnen van Real. De kampioen van Moldavië kon de Spaanse topclub woensdag niet nog een keer verrassen.

David Alaba zette Real na een half uur op voorsprong in Tiraspol. De Oostenrijker schoot een vrije trap via de muur in het doel. Op slag van rust maakte Toni Kroos er 0-2 van door de bal van 16 meter in de kruising te mikken. De inzet van de Duitser ging via de onderkant van de lat net over de doellijn.

Benzema besliste het duel definitief in de openingsfase van de tweede helft. De aanvoerder van de 'Koninklijke' tekende met een schot van net buiten het strafschopgebied voor de 76e Champions League-treffer uit zijn carrière.

Twaalf uur voor zijn doelpunt in Moldavië werd de 33-jarige Benzema in een rechtbank in Versailles schuldig bevonden aan medeplichtigheid in de afpersingszaak rond zijn oud-ploeggenoot Mathieu Valbuena. De spits is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro. Benzema, die niet aanwezig was bij de zitting, gaat in beroep tegen de uitspraak.

Door de zege van Real Madrid zijn alle beslissingen gevallen in groep D van de Champions League. Koploper Real en nummer twee Inter zijn zeker van overwintering in het miljoenenbal, FC Sheriff gaat volgend jaar verder in de Europa League en Shakhtar Donetsk is uitgeschakeld.

Stand in groep D 1. Real Madrid: 5-12 (+9)

2. Internazionale: 5-10 (+5)

3. FC Sheriff: 5-6 (-4)

4. Shakhtar Donetsk: 5-1 (-10)

Dzeko leidt Inter naar zege

Edin Dzeko was de grote man bij Inter-Shakhtar Donetsk. De 35-jarige spits van de thuisploeg scoorde in de 61e minuut met een knap schot van net binnen het zestienmetergebied en kopte in de 67e minuut raak na een voorzet van Ivan Perisic: 2-0.

Dzeko is door zijn twee treffers in Stadio Giuseppe Meazza de twintigste voetballer die minimaal vijftig keer heeft gescoord in alle Europese competities. De Bosniër had daar 112 wedstrijden voor nodig.

Denzel Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter. Matteo Darmian kreeg de voorkeur op de rechterflank. Stefan de Vrij kon niet spelen door de hamstringblessure die hij anderhalve week geleden opliep bij het Nederlands elftal.

Edin Dzeko was de grote man bij Internazionale. Foto: ANP

