Internazionale heeft woensdag een grote stap naar overwintering in de Champions League gezet. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die beiden niet speelden, won door twee goals van Edin Dzeko met 2-0 van Shakhtar Donetsk.

Dzeko sloeg halverwege de tweede helft twee keer toe in een tijdsbestek van amper zes minuten. In de 61e minuut scoorde de 35-jarige spits met een knap schot van net binnen het zestienmetergebied en in de 67e minuut kopte hij raak na een voorzet van Ivan Perisic.

Dzeko is door zijn twee treffers in Stadio Giuseppe Meazza de twintigste voetballer die minimaal vijftig keer heeft gescoord in alle Europese competities. De Bosniër had daar 112 wedstrijden voor nodig.

Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter. Matteo Darmian kreeg de voorkeur op de rechterflank. De Vrij kon niet spelen door de hamstringblessure die hij anderhalve week geleden opliep bij het Nederlands elftal.

De Italianen hebben nu tien punten uit vijf duels. Als Real Madrid later op woensdag wint op bezoek bij FC Sheriff, dan zijn Inter en Real zeker van de knock-outfase van de Champions League. Bij een gelijkspel in Tiraspol is alleen Inter gekwalificeerd voor de achtste finales.

Hekkensluiter Shakhtar Donetsk weet al dat het na de winter geen Europees voetbal meer speelt.

Stand in groep D 1. Internazionale: 5-10 (+5)

2. Real Madrid: 4-9 (+6)

3. FC Sheriff: 4-6 (-1)

4. Shakhtar Donetsk: 5-1 (-10)

