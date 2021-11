Ajax heeft zich woensdag dankzij een 1-2-overwinning op Besiktas voor de derde keer in de clubhistorie verzekerd van groepswinst in de Champions League. De zege was te danken aan Sébastien Haller, die zijn ploeg in de tweede helft weer eens de weg wees.

Halverwege stond een slordig Ajax met 1-0 achter door een benutte strafschop van Rachid Ghezzal. De dit seizoen al zo succesvolle Haller viel in de rust in en deed in de tweede helft andermaal van zich spreken met twee goals.

De Ivoriaanse spits maakte al zijn achtste en negende Champions League-doelpunt van het seizoen. Hij voert samen met Bayern-fenomeen Robert Lewandowski de topscorerslijst aan en heeft nog meer fraaie statistieken te pakken.

Zo is Haller de eerste speler die negen keer scoort in zijn eerste vijf duels in het miljoenenbal. Daarnaast heeft hij nu al Jari Litmanen geëvenaard als Ajacied met de meeste Champions League-goals in één seizoen.

Ajax-coach Erik ten Hag koos tegen Besiktas voor enkele wijzigingen in zijn ploeg, wat onder meer inhield dat André Onana aan de aftrap stond. De keeper maakte zijn eerste minuten voor de Amsterdammers sinds hij tien maanden aan de kant stond wegens een dopingschorsing.

Dankzij de nieuwe zege heeft Ajax de maximale score van vijftien punten uit vijf pouleduels. De halvefinalist van drie seizoenen geleden speelt in de groepsfase alleen nog thuis tegen Sporting CP, dat met Borussia Dortmund om het tweede ticket voor de knock-outfase strijdt.

Gewijzigd Ajax begint niet overtuigend

Met vijf andere namen in de basisopstelling - naast Onana kregen ook Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, David Neres en Mohamed Daramy hun kans - speelde Ajax vooral voor rust slordig in Istanboel.

De Amsterdammers deelden weliswaar de eerste speldenprikjes uit, maar gaven soms ook veel ruimte weg. Het leidde ertoe dat de eerste grote kans voor Besiktas was: Valentin Rosier schoot maar net langs de verkeerde kant van de paal.

Het bleek de voorbode voor de 1-0, want niet veel later scoorde de Turkse topclub uit een penalty. Ghezzal liet Onana kansloos vanaf 11 meter, nadat de videoarbiter had geconstateerd dat Noussair Mazraoui hands had gemaakt bij een corner.

In het restant van de eerste helft was Ajax de gevaarlijkste ploeg, maar Dusan Tadic, Daramy en Steven Berghuis waren slordig in de afwerking. Aan de andere kant was het twee keer aan de alerte Onana te danken dat Besiktas niet op 2-0 kwam.

Inbrengen Haller blijkt sleutel tot succes

Ten Hag verving de tegenvallende Daramy halverwege voor Haller en dat bleek een gouden greep. Met de oud-FC Utrecht-spits in de ploeg speelden de Amsterdammers beter en kwam Besiktas amper nog van eigen helft.

Binnen tien minuten was de gelijkmaker een feit, en het doelpunt was fraai. Lisandro Martínez stuurde landgenoot Tagliafico weg, die aflegde op Haller. De Ivoriaan schroefde zijn toch al indrukwekkende doelpuntentotaal verder op.

Het verzet van het dit seizoen ploeterende Besiktas was gebroken en zo'n twintig minuten voor tijd eiste Haller opnieuw de aandacht voor zich op. De Ajacied was alert bij een slim genomen vrije trap van Tadic en rondde af op aangeven van Martínez.

De teruggekeerde Onana had na rust amper wat te doen en het was wachten op nog een doelpunt van Ajax, maar dat viel niet meer. De Amsterdammers kunnen op de laatste speeldag tegen Sporting opnieuw krachten gaan sparen.

