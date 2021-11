Trainer Massimiliano Allegri en verdediger Leonardo Bonucci vinden dat Juventus dinsdagavond tegen Chelsea een realitycheck heeft gekregen. De 'Oude Dame' leed op Stamford Bridge de grootste nederlaag ooit in de Champions League (4-0).

"Chelsea wilde op deze avond laten zien waarom het de regerend Champions League-winnaar is. We speelden een goede eerste helft, maar na rust waren we minder waakzaam en daar hebben we de prijs voor betaald", zei Allegri op zijn persconferentie in Londen.

Bij rust stond het nog 'maar' 1-0 voor Chelsea, maar via Reece James, Callum Hudson-Odoi en Timo Werner (na een assist van Hakim Ziyech) liepen 'The Blues' in de tweede helft alsnog simpel weg. Matthijs de Ligt viel daarbij in negatief opzicht op: de oud-Ajacied kopte de bal bij de 2-0 in de voeten van James en greep bij de derde Chelsea-treffer halfslachtig in.

"Er waren momenten dat we de bal te makkelijk kwijtraakten door te snel voor de verticale pass te gaan. Dat deden we te vaak en daar moeten we aan werken, want dat kan niet tegen de kampioen van Europa", aldus Allegri. "Het is duidelijk geworden dat wij als ploeg ook onze beperkingen hebben."

98 Chelsea laat weinig heel van De Ligt en Juventus

Bonucci hoopt dat Juventus lering trekt uit verlies

De grootste Europese nederlaag van Juventus ooit dateert uit 1958 (7-0 tegen Wiener SC in de Champions Cup), maar in de Champions League zakten de Italianen nooit eerder zo door de ondergrens. De eerste ontmoeting in deze groepsfase in Turijn eindigde nog in een 1-0-overwinning voor Juve.

"Het is heel normaal om boos te zijn na zo'n wedstrijd", zei de 34-jarige Bonucci. "Dit was een zware nederlaag waar we lering uit moeten trekken. We speelden tegen een geweldig team dat elk klein foutje van ons afstrafte. Dit doet zeker pijn, maar we zullen toch vooruit moeten kijken. Deze wedstrijd kunnen we niet meer overdoen."

Schrale troost voor Juventus is dat de club al geplaatst was voor de achtste finales. De ploeg van Allegri is voor de groepswinst wel afhankelijk van het resultaat bij FC Zenit-Chelsea op 8 december.