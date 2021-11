FC Barcelona-trainer Xavi wil niet wanhopen na het doelpuntloze gelijkspel van dinsdagavond tegen Benfica (0-0), ook al hangt overwintering in de Champions League opeens aan een zijden draadje. De Spanjaard blijft alle vertrouwen houden in een goede afloop.

"Ik ben nog altijd optimistisch, want ik vind dat we het verdienden te winnen. Ik zie heel veel goede dingen. Kijk alleen al naar de instelling van mijn team. De inzet van de spelers geeft mij het gevoel dat we van iedere club kunnen winnen", zei een strijdbare Xavi op zijn persconferentie in Camp Nou.

De doelpuntloze remise betekent dat de kans groot is dat Barcelona op woensdag 8 december in Duitsland van Bayern München móét winnen om de achtste finales te bereiken. Alleen als Benfica die avond thuis niet weet af te rekenen met het al uitgeschakelde Dynamo Kiev, volstaat ook een nederlaag of remise in München.

Winnen van Bayern kan een hels karwei worden, want de ploeg van trainer Julian Nagelsmann won tot dusver alle groepswedstrijden in de Champions League en kreeg nog maar drie doelpunten tegen. De eerste ontmoeting tussen Bayern en Barcelona eindigde in een afgetekende 0-3-zege voor de Duitsers.

'De dag komt dat we drie of vier keer scoren'

FC Barcelona liet tegen Benfica juist zien moeite te hebben met scoren, al kreeg de thuisploeg na rust legio mogelijkheden. "We hebben genoeg kansen gehad om een doelpunt te maken, en dat is wat telt. De dag komt nog wel dat we drie of vier keer scoren", aldus Xavi, die constateerde dat Benfica precies kreeg waar het op hoopte.

"Benfica was op zoek naar een doelpuntloos gelijkspel en deed er alles aan om tijd te rekken, puur om ons uit ons spel te halen. Dat wisten we van tevoren. We scoorden niet en daardoor voelden zij zich goed en werden wij angstig. Toch ben ik heel positief na het zien van deze wedstrijd. Ik denk dat wij in München kunnen winnen. We hebben het zelfvertrouwen, we hebben alles in eigen hand."

De kraker tussen Bayern München en het FC Barcelona van Memphis Depay en Frenkie de Jong begint op 8 december om 21.00 uur, net als Benfica-Dynamo Kiev. In de afgelopen zeventien seizoenen waren de Catalanen altijd in de knock-outfase van het miljoenenbal vertegenwoordigd.