Wout Weghorst heeft dinsdag een kostbare nederlaag geleden met VfL Wolfsburg in de Champions League. De Duitsers gingen met 2-0 ten onder in Sevilla en zakten naar de laatste plek in groep G, maar kunnen nog wel door.

Het openingsdoelpunt bij Sevilla-Wolfsburg viel al in de twaalfde minuut en kwam op naam van Joan Jordán. Diep in de extra tijd maakte Rafa Mir er 2-0 van. Weghorst speelde de hele wedstrijd, terwijl Micky van de Ven op de bank bleef. Karim Rekik viel vlak voor de tweede goal in bij Sevilla.

De andere wedstrijd in de poule ging tussen Lille OSC en Red Bull Salzburg en eindigde in 1-0. De winnende treffer viel daar na een half uur en kwam op naam van spits Jonathan David.

Door de resultaten is alles nog mogelijk in groep E. Wolfsburg speelt op de laatste speeldag thuis tegen Lille en is bij een overwinning alsnog zeker van de knock-outfase van de Champions League.

De Bundesliga-club speelde eerder uit met 0-0 gelijk tegen de Fransen. Bij een zege in eigen huis komen beide ploegen in punten gelijk en is het onderling resultaat leidend.

Stand groep G 1. Lille OSC 5-8 (+1)

2. Red Bull Salzburg 5-7 (+1)

3. Sevilla 5-6 (+1)

4. VfL Wolfsburg 5-5 (-3)

Joan Jordán schreeuwt het uit na zijn winnende doelpunt bij Sevilla-Wolfsburg. Joan Jordán schreeuwt het uit na zijn winnende doelpunt bij Sevilla-Wolfsburg. Foto: AFP

