Chelsea heeft dinsdag op overtuigende wijze de achtste finales van de Champions League bereikt. 'The Blues' rekenden met 4-0 af met het Juventus van verdediger Matthijs de Ligt. Hakim Ziyech was belangrijk voor de thuisploeg.

De 28-jarige Ziyech bereikte halverwege de eerste helft met een corner Trevoh Chalobah, die van dichtbij raak schoot. Na rust was de oud-Ajacied bij de 2-0 van Reece James en bij de 3-0 van Callum Hudson-Odoi belangrijk met voorbereidend werk. Timo Werner bepaalde diep in blessuretijd, op aangeven van Ziyech, met een intikker de eindstand.

De Ligt speelde bij Juventus de volledige wedstrijd mee, maar maakte een ongelukkige indruk. Bij de 2-0 kopte de Oranje-international precies in de voeten van doelpuntenmaker James en bij de 3-0 liet De Ligt zich erg makkelijk aftroeven door Ruben Loftus-Cheek.

Dankzij de overwinning verzekerde Chelsea zich niet alleen van een plaats in de volgende ronde, maar pakte het ook de leiding in groep H. De ploeg van manager Thomas Tuchel (twaalf punten) staat gelijk met Juventus, dat al zeker was van de achtste finales, maar geniet een beter onderling resultaat.

Matthijs de Ligt speelde een ongelukkige wedstrijd voor Juventus op Stamford Bridge. Matthijs de Ligt speelde een ongelukkige wedstrijd voor Juventus op Stamford Bridge. Foto: AP

FC Zenit verzekert zich van Europa League

FC Zenit speelde in extremis gelijk bij Malmö FF en verzekerde zich zo van een plek in de Europa League: 1-1.

Søren Rieks zette Malmö na een klein half uur op voorsprong. Artem Dzyuba kreeg in de 52e minuut vanaf 11 meter een uitgelezen kans om gelijk te maken, maar miste. Yaroslav Rakitskiy kreeg diep in blessuretijd een herkansing en faalde niet. Zenit was vijf minuten eerder met tien man komen te staan door een rode kaart van Dmitri Chistyakov.

De tussenstand in groep H 1. Chelsea 5-12 (+9)

2. Juventus 5-12 (+3)

3. FC Zenit 5-4 (+0)

4. Malmö FF 5-1 (-12)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League