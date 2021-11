Manchester United heeft dinsdag de knock-outfase van de Champions League bereikt. Dankzij late doelpunten van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho won de Engelse ploeg met 0-2 van Villarreal.

De 36-jarige Ronaldo brak in de 78e minuut de ban voor United, dat het geruime tijd lastig had met de thuisploeg. De Portugees lobde behendig raak, nadat Bruno Fernandes een uittrap van Gerónimo Rulli had onderschept. Sancho bepaalde in de negentigste minuut de eindstand door via de onderkant van de lat te scoren.

Manager Michael Carrick, die eerder deze week de taken overnam van Ole Gunnar Solskjaer, gunde Donny van de Beek een basisplaats, maar de Nederlander kon niet overtuigen.

De 24-jarige Van de Beek werd in de 66e minuut gewisseld voor Fernandes, die een belangrijk aandeel had in het openingsdoelpunt. Bij Villarreal speelde Arnaut Danjuma Groeneveld de hele wedstrijd mee.

Manchester United staat na vijf duels op tien punten in groep F en is daarmee zeker van de achtste finales. Villarreal heeft op de tweede plek drie punten minder, maar kan vanwege het onderlinge resultaat niet meer over de 'Red Devils' heen. Om 21.00 uur staat in groep F ook nog het duel tussen Atalanta (vijf punten) en Young Boys (drie punten) op het programma.

De stand in groep F 1. Manchester United 5-10 (+3)

2. Villarreal 5-7 (+2)

3. Atalanta 4-5 (+0)

4. Young Boys 4-3 (-5)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League