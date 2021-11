Atalanta heeft dinsdag in de Champions League op spectaculaire wijze gelijkgespeeld bij Young Boys. Met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in het veld eindigde het groepsduel in Bern in 3-3. Eerder op de avond bereikte Manchester United dankzij een zege op Villarreal (0-2) de achtste finales.

Atalanta had het grootste gedeelte van de wedstrijd onder controle en kwam tot twee keer toe op voorsprong. Duván Zapata opende in de tiende minuut de score, maar vlak voor rust maakte Jordan Pefok gelijk.

Door een treffer van José Luis Palomino pakten de bezoekers in de 51e minuut weer de leiding. Die voorsprong bleef tot de tachtigste minuut staan. Vincent Sierro zorgde voor de 2-2 en Silvan Hefti maakte er vier minuten later zelfs 3-2 van.

Luis Muriel viel in de 87e minuut in en had precies één balcontact nodig om de gelijkmaker te forceren. De Colombiaan mocht direct aanleggen voor een vrije trap en bepaalde op spectaculaire wijze de eindstand.

De Roon stond bij Atalanta de volledige wedstrijd binnen de lijnen en Koopmeiners viel in de 71e minuut in. Hans Hateboer is al maanden uitgeschakeld bij Atalanta vanwege een haarscheurtje in zijn middenvoetsbeentje.

156 Bekijk de samenvatting van Villarreal-Manchester United (0-2)

Ronaldo helpt United op gang

De 36-jarige Ronaldo brak in de 78e minuut de ban voor United, dat het geruime tijd lastig had met de thuisploeg. De Portugees lobde behendig raak, nadat Bruno Fernandes een uittrap van Gerónimo Rulli had onderschept. Jadon Sancho bepaalde in de negentigste minuut de eindstand door via de onderkant van de lat te scoren.

Manager Michael Carrick, die eerder deze week de taken overnam van Ole Gunnar Solskjaer, gunde Donny van de Beek een basisplaats, maar de Nederlander kon niet overtuigen.

De 24-jarige Van de Beek werd in de 66e minuut gewisseld voor Bruno Fernandes, die een belangrijk aandeel had in het openingsdoelpunt. Bij Villarreal speelde Arnaut Danjuma Groeneveld de hele wedstrijd mee.

Manchester United staat na vijf duels op tien punten in groep F en is daarmee zeker van groepswinst. Villarreal heeft op de tweede plek drie punten minder, maar kan vanwege het onderlinge resultaat niet meer over de 'Red Devils' heen. Atalanta blijft dankzij het gelijkspel Young Boys voor.

De stand in groep F 1. Manchester United 5-10 (+3)

2. Villarreal 5-7 (+2)

3. Atalanta 5-6 (+0)

4. Young Boys 5-4 (-5)

