Bayern München heeft zich dinsdag dankzij een 1-2-zege op Dynamo Kiev verzekerd van groepswinst in de Champions League. Robert Lewandowski stal in winterse omstandigheden de show met een schitterende omhaal.

Het kunststukje van Lewandowski - de Pool heeft nu voor de tweede keer in negen Champions League-duels op rij gescoord - betekende de openingstreffer in Kiev, waar het veld vlak voor de aftrap sneeuwvrij moest worden gemaakt. Ook tijdens de wedstrijd sneeuwde het.

In de wetenschap dat een plek in de achtste finales tijdens de vorige speelronde al was veiliggesteld, kwam Bayern vlak voor rust op 0-2. Kingsley Coman knalde raak op aangeven van Corentin Tolisso, waarmee de overwinning al binnen leek.

Bij het aanbreken van de slotfase kwam de spanning terug in de wedstrijd dankzij Denys Garmash, die Kievs eerste treffer van dit Champions League-seizoen maakte. Daar bleef het echter bij, ook al kreeg de thuisploeg behoorlijke kansen.

Bayern is na vijf duels nog altijd foutloos in poule E, de groep waarin FC Barcelona alles op alles moet zetten om de knock-outfase te halen. De ploeg van Frenkie de Jong en Memphis Depay speelt om 21.00 uur tegen concurrent Benfica.

Stand groep E 1. Bayern München 5-15 (+16)

2. FC Barcelona 4-6 (-4)

3. Benfica 4-4 (-4)

4. Dynamo Kiev 5-1 (-8)

98 Lewandowski scoort met sublieme omhaal voor Bayern in Kiev

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League