FC Barcelona staat voor een zware opgave als het nog de achtste finales van de Champions League wil halen. De ploeg van Frenkie de Jong en Memphis Depay speelde met 0-0 gelijk tegen Benfica. In dezelfde poule werd Bayern München groepswinnaar, met een hoofdrol voor Robert Lewandowski.

De remise tegen concurrent Benfica lijkt te betekenen dat Barcelona op de laatste speeldag moet winnen bij Bayern. Bij ieder ander resultaat en een voor de hand liggende thuiszege van Benfica op het al uitgeschakelde Dynamo Kiev moet de Spaanse topclub het doen met Europa League-voetbal.

Het Barcelona van trainer Xavi had een overwicht tegen Benfica. Een overwinning in het regenachtige Camp Nou was voor de Spaanse topclub genoeg geweest om zeker te zijn van de volgende ronde, maar het bevrijdende doelpunt viel niet.

Onder anderen Frenkie de Jong (hij speelde net als Memphis de hele wedstrijd), Gavi en Yusuf Demir kregen flinke kansen. Oranje-middenvelder De Jong had geen geluk met een knappe kopbal. Aan de andere kant werd een treffer van Benfica-verdediger Nicolás Otamendi afgekeurd en datzelfde gold in de slotfase bij een goal van Ronald Araújo van Barcelona.

In de slotfase had de uitgangspositie van Barcelona, waar Luuk de Jong op de bank bleef, zomaar nog wat beroerder kunnen worden. Benfica-spits Haris Seferovic verprutste echter een enorme kans.

Stand groep E 1. Bayern München 5-15 (+16)

2. FC Barcelona 5-7 (-4)

3. Benfica 5-5 (-4)

4. Dynamo Kiev 5-1 (-8)

Lewandowski scoort met prachtige omhaal

Bij Kiev-Bayern zorgde Lewandowski na een kwartier voor het hoogtepunt door met een schitterende omhaal te scoren. Het kunststukje van de Pool - hij heeft nu voor de tweede keer in negen Champions League-duels op rij gescoord - betekende de openingstreffer in Oekraïne, waar het veld vlak voor de aftrap sneeuwvrij moest worden gemaakt. Ook tijdens de wedstrijd sneeuwde het.

In de wetenschap dat een plek in de achtste finales tijdens de vorige speelronde al was veiliggesteld, kwam Bayern vlak voor rust op 0-2. Kingsley Coman knalde raak op aangeven van Corentin Tolisso, waarmee de overwinning al binnen leek.

Bij het aanbreken van de slotfase kwam de spanning terug in de wedstrijd dankzij Denys Garmash, die Kievs eerste treffer van dit Champions League-seizoen maakte. Daar bleef het echter bij, ook al kreeg de thuisploeg behoorlijke kansen.

