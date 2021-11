Trainer Erik ten Hag van Ajax gaat woensdag tegen Besiktas afwijken van zijn vaste Champions League-opstelling. De Amsterdamse ploeg is al nagenoeg zeker van groepswinst in het miljoenenbal.

"We gaan andere spelers een kans geven, maar wij moeten en willen winnen", zei Ten Hag dinsdagavond tijdens een persconferentie in Istanboel. "Ik verwacht van de spelers die morgen in actie komen hetzelfde als van de spelers die ik in vorige wedstrijden opstelde."

Ten Hag, die benadrukte dat zijn ploeg een zware decembermaand tegemoet gaat, wilde nog niet prijsgeven welke spelers woensdag wel of niet in actie komen. Ajax moet het in ieder geval stellen zonder Edson Álvarez. De Mexicaan is geschorst voor de ontmoeting in Turkije.

"Er staat morgen een heel goed elftal op het veld", vervolgde Ten Hag. "De vorige keren dat we veel wijzigingen doorvoerden, gaven we niet thuis. Dat moet nu beter en ik verwacht ook dat het beter gaat. Mijn selectie kent geen reserves en bestaat alleen uit basisspelers."

Waarschijnlijk doelde Ten Hag op het 0-0-gelijkspel van Ajax eerder deze maand in de Johan Cruijff ArenA tegen Go Ahead Eagles. Onder anderen Ryan Gravenberch en Steven Berghuis kregen in die wedstrijd rust.

Ten Hag heeft nog niets gehoord van Manchester United

Ten Hag werd op de persconferentie ook nog gevraagd naar de vermeende interesse van Manchester United. De 51-jarige coach wordt sinds het vertrek van manager Ole Gunnar Solskjaer gelinkt aan de roemruchte Engelse club.

"Het is natuurlijk altijd fijn als je naam in verband wordt gebracht met een club van deze allure", aldus Ten Hag. "Maar ik ben bezig met Ajax en over vermeende interesses hoef ik het niet te hebben. Er is nog niemand die zich heeft gemeld. Ik wil met Ajax titels pakken en daar ga ik vol voor."

Besiktas-Ajax begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto. Ajax heeft aan een gelijkspel genoeg om definitief zeker te zijn van groepswinst.

De stand in groep C: 1. Ajax 4-12 (+12)

2. Borussia Dortmund 4-6 (-4)

3. Sporting CP 4-6 (+2)

4. Besiktas 4-0 (-10)

