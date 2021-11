Besiktas-coach Sergen Yalçin heeft goede hoop dat zijn ploeg er woensdag in slaagt om een goed resultaat te halen tegen Ajax. De Turkse topclub tobt al geruime tijd en snakt naar een ommekeer.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"We staan niet waar we willen door individuele fouten en simpele tegengoals. We presteren ver beneden verwachting, daar zijn we ons van bewust", zei Yalçin dinsdag tijdens zijn perspraatje in Istanboel.

"We treffen morgen weer een sterke ploeg, maar ons doel is om de slechte reeks te stoppen. Als deze slechte situatie te lang aanhoudt, wordt het steeds moeilijker. Het is van invloed op de motivatie van de spelers."

Zestienvoudig landskampioen Besiktas krijgt het vooralsnog niet voor elkaar om constant te presteren. In de Champions League gingen de eerste vier pouleduels verloren en in de Turkse competitie staan 'De Zwarte Adelaars', die zaterdag nog met 2-0 van Alanyaspor verloren, slechts negende.

187 Samenvatting Ajax-Besiktas (2-0)

'De wedstrijd tegen Ajax is belangrijk voor het land'

De 49-jarige Yalçin, die zelf jaren voor Besiktas speelde en ook voor onder meer Fenerbahçe en Galatasaray uitkwam, beseft dat hij uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de resultaten.

"Het is mijn taak om oplossingen te vinden", zei hij. "We zullen er alles aan doen om op te staan en de draad weer op te pakken. De wedstrijd van morgen is belangrijk voor de fans, de ploeg en het land."

Besiktas-Ajax begint woensdag om 18.45 uur in stadion Vodafone Park. Het Ajax van trainer Erik ten Hag won de eerste vier wedstrijden en is al zeker van een plek in de achtste finales.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League