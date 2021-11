Sergio Ramos kan eindelijk zijn debuut voor Paris Saint-Germain maken. De verdediger zit voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie van de Parijzenaars, die woensdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Manchester City spelen.

De 35-jarige Ramos maakte afgelopen zomer na zestien jaar bij Real Madrid transfervrij de overstap naar PSG, maar hij speelde nog geen minuut voor zijn nieuwe club. De Spanjaard miste het EK na een seizoen vol blessureleed en bleef ook daarna kwakkelen met zijn fysieke gesteldheid.

Eerder deze maand hervatte Ramos de groepstraining bij Paris Saint-Germain en nu zit hij dus voor het eerst bij de selectie. Ook onder anderen Georginio Wijnaldum, Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar behoren tot de 23-koppige groep die naar Engeland afreist.

Het is niet duidelijk of Ramos al fit genoeg is voor een basisplek bij PSG. De 180-voudig international bewaart goede herinneringen aan de Champions League; hij won de 'cup met de grote oren' vier keer met Real Madrid.

Paris Saint-Germain is nog niet helemaal zeker van overwintering in de Champions League. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino staat na vier wedstrijden op acht punten, eentje minder dan koploper Manchester City en vier meer dan nummer drie Club Brugge.

Brugge speelt woensdagavond een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. De Belgen moeten winnen om een (serieuze) kans te houden op een plek in de achtste finales.