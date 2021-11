Na vijftien wedstrijden zonder treffer maakte Georginio Wijnaldum woensdagavond in het Champions League-duel met RB Leipzig (2-2) eindelijk zijn eerste doelpunten voor Paris Saint-Germain. De middenvelder is opgelucht dat hij na een moeizame beginperiode in Parijs eindelijk zijn stempel kan drukken.

"Dit is het moment waar ik lang op heb gewacht", zegt Wijnaldum op de site van PSG. "Het is mooi dat ik het team heb kunnen helpen. Mensen zullen door mijn goals wel zeggen dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar ik kan nog veel beter. Dan kan ik er ook voor zorgen dat we deze duels winnen."

De dertigjarige Wijnaldum tikte in de 21e minuut de gelijkmaker (1-1) binnen op aangeven van Kylian Mbappé en knikte vlak voor rust raak nadat Marquinhos de bal had doorgekopt uit een corner. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR constateerde dat daar geen sprake van was.

Hoewel Paris Saint-Germain niet won bij Leipzig - Dominik Szoboszlai benutte in blessuretijd een strafschop en zorgde voor een 2-2-eindstand - maakte Wijnaldum met zijn treffers wel een einde aan een moeizame fase in Parijs. De van Liverpool overgekomen Nederlander kan onder trainer Mauricio Pochettino niet altijd rekenen op een basisplek en liet weten moeite te hebben met die reserverol.

163 Bekijk hier de samenvatting van RB Leipzig-Paris Saint Germain (2-2

'Mijn teamgenoten waren heel blij voor me'

Daarbij komt dat L'Équipe onlangs meldde dat Wijnaldum sinds zijn komst niet goed zou zijn ontvangen door zijn Zuid-Amerikaanse ploeggenoten. Die wilden volgens de Franse sportkrant voorkomen dat de Nederlander de plek inneemt van de op dit moment geblesseerde Argentijn Leandro Paredes. Van dergelijke spanningen leek woensdagavond geen sprake, want Wijnaldum werd uitgebreid gefeliciteerd.

"Het is fijn dat ik nu twee keer heb gescoord en mijn teamgenoten waren heel blij voor me", zei Wijnaldum. "Maar ik kan niet tevreden zijn, want we hebben de klus nog niet geklaard. Het was een zware wedstrijd tegen Leipzig, maar dat komt deels doordat wij de bal te makkelijk weggaven. We moeten onszelf verbeteren."

Paris Saint-Germain ligt wel op koers voor overwintering in de Champions League. De ploeg van Pochettino staat nu tweede in de poule, met vier punten voorsprong op nummer drie Club Brugge.