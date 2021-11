Ajax heeft dit seizoen al 65 miljoen euro verdiend in de Champions League. De Amsterdammers, die woensdagavond met 1-3 wonnen bij Borussia Dortmund, zijn na vier speelronden zeker van overwintering in het miljoenenbal en dat zorgt voor veel inkomsten.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Een groot deel van de 65 miljoen euro van dit seizoen was al binnen voordat de bal voor Ajax rolde in de Champions League. De startpremie bedroeg 15,6 miljoen euro en de coëfficiëntenpremie - gebaseerd op eerdere prestaties van Ajax in Europa - was ruim 20 miljoen euro.

Een zege in de Champions League levert Ajax 2,8 miljoen euro op, en dat komt na vier speelronden neer op een totaal van 11,2 miljoen euro.

De recettes van de drie thuiswedstrijden zijn goed voor ongeveer 6 miljoen euro en Ajax zal naar schatting zo'n 3 miljoen euro aan de marketpool met televisierechten van de Champions League overhouden. Plaatsing voor de achtste finales levert nog eens een kleine 10 miljoen euro op.

173 Terugblik Ajax: 'Rode kaart Hummels was zwaar gestraft'

Clubrecord staat op 95,3 miljoen euro

Het bedrag kan nog veel hoger uitvallen. In de laatste twee groepswedstrijden (uit tegen Besiktas op 24 november en thuis tegen Sporting CP op 7 december) kan Ajax opnieuw 2,8 miljoen euro per overwinning pakken en in de knock-outfase worden de premies nog hoger.

Ajax is nog wel ver verwijderd van het meest lucratieve Europese seizoen in de clubgeschiedenis: de jaargang 2018/2019. Destijds haalde de club de halve finales, wat goed was voor een totaalbedrag van 95,3 miljoen euro.

Vorig seizoen, toen Ajax de groepsfase van de Champions League niet overleefde en in de kwartfinales van de Europa League werd uitgeschakeld door AS Roma, bleef de teller steken op 50,6 miljoen euro aan Europese inkomsten.

Stand in groep C Champions League 1. Ajax 4-12 (+12)

2. Borussia Dortmund 4-6 (-4)

3. Sporting CP 4-6 (+2)

4. Besiktas 4-0 (-10)