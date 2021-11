Liverpool heeft zich al na vier wedstrijden verzekerd van overwintering in de Champions League. Op Anfield waren de Engelsen woensdag met 2-0 te sterk voor Atlético Madrid. In dezelfde poule pakte AC Milan thuis tegen FC Porto eindelijk het eerste punt: 1-1.

Atlético speelde net als in de eerste wedstrijd tegen Liverpool lange tijd met tien man. Waar twee weken geleden Antoine Griezmann met rood naar de kant moest, was deze keer Felipe de schlemiel.

De Braziliaanse verdediger werd in de 37e minuut door scheidsrechter Danny Makkelie met direct rood van het veld gestuurd wegens natrappen. De Nederlander gaf Luis Suárez en Koke vervolgens geel voor protesteren.

Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, stond op dat moment al met 2-0 voor. Diogo Jota opende in de dertiende minuut de score met een rake kopbal. De voorzet kwam van rechtsback Trent Alexander-Arnold, die acht minuten later Sadio Mané in staat stelde om er 2-0 van te maken.

Suárez leek in de tweede helft de spanning nog terug te brengen. Zijn aansluitingstreffer werd wegens buitenspel afgekeurd na ingrijpen van VAR Pol van Boekel, die eerder al een streep had laten zetten door de 3-0 van Jota.

Stand in groep B 1. Liverpool* 4-12 (+8)

2. FC Porto 4-5 (-3)

3. Atlético Madrid 4-4 (-2)

4. AC Milan 4-1 (-3)

AC Milan dicht bij uitschakeling

AC Milan pakte na drie nederlagen op rij eindelijk het eerste punt. Ondanks de 1-1 thuis tegen FC Porto hebben de Italianen overwintering niet meer in eigen hand.

AC Milan begon in het eigen San Siro dramatisch aan de wedstrijd. Luis Díaz, twee weken geleden de maker van het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen de 'Rossoneri', opende namens FC Porto al in de zesde minuut de score.

De gelijkmaker viel pas na ruim een uur spelen en kwam zeer gelukkig tot stand. Na een totaal mislukte vrije trap belandde de bal toevallig voor de voeten van invaller Pierre Kalulu, die zijn inzet via het been van Porto-verdediger Chancel Mbemba in het doel zag verdwijnen.

De nummer twee van de Serie A kreeg daarna een goede kans om toch nog de overwinning uit het vuur te slepen. Maar Zlatan Ibrahimovic, die pas een kwartier voor tijd mocht invallen, zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Met één punt uit vier wedstrijden mag AC Milan nog een sprankje hoop koesteren. FC Porto staat met vijf punten, achter het al geplaatste Liverpool, voorlopig aan de goede kant van de streep.

