AC Milan heeft weinig zicht meer op een plaats in de knock-outfase van de Champions League. De in de Serie A uitstekend presterende ploeg kwam woensdag thuis tegen FC Porto niet verder dan 1-1.

Dat betekende wel het eerste puntje van AC Milan in groep B, nadat de eerste drie groepsduels allemaal verloren gingen. De Italianen hebben overwintering in de Champions League niet meer in eigen hand.

AC Milan begon in het eigen San Siro dramatisch aan de wedstrijd. Luis Díaz, twee weken geleden de maker van het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen de 'Rossoneri', opende namens FC Porto al in de zesde minuut de score.

De gelijkmaker viel pas na ruim een uur spelen en kwam zeer gelukkig tot stand. Na een totaal mislukte vrije trap belandde de bal toevallig voor de voeten van invaller Pierre Kalulu, die zijn inzet via het been van Porto-verdediger Chancel Mbemba in het doel zag verdwijnen.

De nummer twee van de Serie A kreeg daarna een goede kans om toch nog de overwinning uit het vuur te slepen. Maar Zlatan Ibrahimovic, die pas een kwartier voor tijd mocht invallen, zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

In dezelfde poule staan vanaf 21.00 uur op Anfield Liverpool (negen punten) en Atlético Madrid (vier punten) tegenover elkaar. Bij winst van de Spanjaarden is AC Milan zo goed als uitgeschakeld. FC Porto is met vijf punten uit vier wedstrijden nog wel volop in de race.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League