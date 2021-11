Ajax neemt het woensdagavond in de vertrouwde opstelling op tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Dat betekent dat Noussair Mazraoui, die zaterdag tegen Heracles Almelo nog ontbrak vanwege medische redenen, terugkeert als rechtsback. Bij de Bundesliga-club is Donyell Malen gepasseerd.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Dortmund Kobel; Meunier, Hummels, Akanji; Wolf, Witsel, Bellingham, Hazard; Reus, Brandt; Tigges.

De terugkeer van Mazraoui gaat tegen koste van Devyne Rensch, die weer op de bank moet plaatsnemen.

Trainer Erik ten Hag geeft de elf spelers het vertrouwen die twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund indruk maakten. De nummer twee van de Bundesliga werd in de Johan Cruijff ArenA met maar liefst 4-0 verslagen.

Op het middenveld krijgt Steven Berghuis dus opnieuw de voorkeur boven Davy Klaassen. Hij staat in de rug van Haller, die met zes goals tweede staat op de topscorerslijst van de Champions League. De Ivoriaan werd dinsdag gepasseerd door Bayern München-spits Robert Lewandowski, die acht treffers achter zijn naam heeft staan.

Geen basisplaats voor Malen bij Dortmund

Bij Borussia Dortmund is er geen basisplaats voor Malen. De voormalig PSV'er, die in Amsterdam nog wel aan de aftrap stond, verliest zijn plaats aan Steffen Tigges, die zijn basisdebuut maakt in de Champions League.

Zoals al langer bekend ontbreekt spits Erling Haaland. De Noorse sterspeler kampt met een spierblessure, waardoor hij later deze maand ook de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal moet laten schieten.

Ajax heeft donderdag aan een overwinning genoeg om zich al na vier duels te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Een gelijkspel kan ook volstaan, maar dan mag Sporting CP niet winnen van Besiktas. De aftrap van beide duels in groep C is om 21.00 uur.