Met een hattrick tegen Benfica (5-2) nestelde Robert Lewandowski zich dinsdag aan kop van de topscorersranglijst van de Champions League. De Poolse spits speelde zijn honderdste wedstrijd in het miljoenenbal, waarin hij liefst 81 treffers maakte.

"Zijn cijfers zijn erg indrukwekkend. En nu zal hij wel voor de honderd doelpunten gaan", zei Bayern-trainer Julian Nagelsmann op de persconferentie na de wedstrijd in München. "Dat zal hem dit jaar waarschijnlijk niet meer lukken, maar volgend jaar hopelijk wel."

Alleen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi scoorden vaker in de Champions League dan Lewandowski (zie kader). Vorig seizoen troefde de 33-jarige Pool dit duo af bij de verkiezing van Wereldvoetballer van het Jaar.

Nagelsmann wilde zijn spits niet vergelijken met de twee vedettes. "Het zijn verschillende type spelers. Ze hebben alle drie geweldige dingen gepresteerd", aldus de Duitse coach. "Ik denk dat 'Lewy' ook op zijn leeftijd nog veel kan presteren. Zijn fysieke staat en zijn levensstijl zijn erg goed; hij doet er alles aan om de komende jaren de beste te blijven."

Eeuwige topscorerslijst Champions League 1. Cristiano Ronaldo (Por) - 139 (in 180 duels)

2. Lionel Messi (Arg) - 123 (in 152 duels)

3. Robert Lewandowski (Pol) - 81 (in 100 duels)

4. Karim Benzema (Fra) - 73 (in 133 duels)

5. Raúl (Spa) - 71 (in 142 duels)

6. Ruud van Nistelrooy (Ned) - 56 (in 73 duels)

Lewandowski miste nog penalty tegen Benfica

Tegen Benfica kon Lewandowski het zich zelfs permitteren om een penalty te missen. "Dat was een stomme fout", vond de spits. "Ik zag welke hoek de keeper koos en toch schoot ik dezelfde kant op."

Lewandowski moest wat geduld opbrengen voordat hij zijn indrukwekkende doelpuntentotaal verder kon opvijzelen. "In de eerste twintig minuten heb ik amper een bal geraakt. Het is niet altijd makkelijk om dan af te blijven wachten, maar na de eerste goal waren we los."

Met acht treffers in vier duels is Lewandowski topscorer in dit Champions League-seizoen. Ajax-spits Sébastien Haller, die woensdagavond tegen Borussia Dortmund speelt, staat tweede op de lijst met zes goals.

224 Bekijk hier de samenvatting van Bayern München-Benfica (5-2)

Spelplezier bij Lewandowski valt trainer op

"Iedereen zal het wel weer over zijn hattrick hebben, maar wat mij vooral opviel vandaag was het plezier waarmee hij speelde", zei Nagelsmann. "'Lewy' dook overal in de aanval op en hij wilde elke bal hebben."

"Ook in het laatste half uur bleef hij doorjagen op meer treffers. Hij zette een paar goede aanvallen op en wil altijd maar blijven scoren."

Bayern is samen met Juventus na vier groepsduels al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League.