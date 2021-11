Ansu Fati heeft zijn winnende treffer in het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-1) dinsdagavond opgedragen aan Sergio Agüero. Zijn ploeggenoot bij Barcelona staat minstens drie maanden aan de kant met hartritmestoornissen.

Toen Fati in de zeventigste minuut in Kiev scoorde, maakte hij een handgebaar met de pink en wijsvinger omhoog. Dat is het gebaar waarmee Agüero voor elke training zijn medespelers begroet.

"Ik wil mijn treffer aan hem opdragen", zei Fati na de wedstrijd. "Hij is heel belangrijk voor ons. Deze zege is voor hem."

De overwinning zorgt er bovenal voor dat Barcelona plots weer veel perspectief heeft in de Champions League. Na 3-0-nederlagen tegen Bayern München en Benfica staan de Catalanen dankzij twee krappe zeges op Kiev op de tweede plaats in de poule.

Het kenmerkende handgebaar van Agüero, dat door Fati werd gekopieerd. Het kenmerkende handgebaar van Agüero, dat door Fati werd gekopieerd. Foto: Reuters

Bestuur Barcelona woensdag naar Qatar om Xavi vast te leggen

Dat Barcelona dit seizoen in de groepsfase pas twee doelpunten maakte en toch op koers is voor overwintering, is een klein mirakel. Dat besefte ook interim-coach Sergi Barjuán. Hij stond in Oekraïne voor de tweede keer aan het roer van Barcelona, na het ontslag van Ronald Koeman.

"Vlak voor de aftrap heb ik de spelers verteld dat deze wedstrijd cruciaal is voor de club. We speelden met veel jongens uit de eigen opleiding, die heel goed begrepen wat er op het spel stond", zei Sergi, die Luuk de Jong en Sergiño Dest de hele wedstrijd op de bank hield.

Volgens diverse Spaanse media reist een bestuursdelegatie van Barcelona woensdag naar Qatar. Daar moeten de laatste plooien worden gladgestreken met Xavi en Al Sadd. De oud-middenvelder is de beoogd opvolger van Koeman.

480 Bekijk hier de samenvatting van Dynamo Kiev-FC Barcelona (0-1)

'Het team gelooft wat meer in zichzelf'

Sergi, die normaal gesproken het tweede elftal van Barcelona coacht, is gelukkig dat hij de club heeft kunnen helpen. "Voor mij persoonlijk is het mooi dat ik iets kan betekenen voor de club die mij van jongs af aan veel heeft gegeven", zei de voormalig linksback. "We hebben hard gewerkt. Daar draait uiteindelijk alles om. Het team gelooft weer wat meer in zichzelf."

Hoewel de selectie van Barcelona door de financiële problemen erg dun blijft, was er dinsdag ook positief nieuws te melden. Ousmane Dembélé maakte als invaller zijn rentree na 164 dagen afwezigheid.

"Hij is een type speler van wie we er niet veel hebben", vertelde Sergi. "Met zijn snelheid en diepgang trekt hij vaak twee verdedigers naar zich toe, waardoor de andere aanvallers ook meer ruimte krijgen"

Barcelona heeft 23 november voldoende aan een thuiszege op Benfica om zich te plaatsen voor de achtste finales.