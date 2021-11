Hakim Ziyech is opgelucht na zijn doelpunt in het Champions League-duel met Malmö FF. De Marokkaanse international bezorgde Chelsea met zijn eerste treffer sinds half augustus een nipte zege in Zweden.

"Ik heb lang op dit doelpunt gewacht", zei de 28-jarige Ziyech na de wedstrijd in Malmö. Hij scoorde in de strijd om de Europese supercup tegen Villarreal (11 augustus) en stond sindsdien in alle competities droog.

"Het was een goede combinatie tussen Callum Hudson-Odoi en Kai Havertz. Callum zag me bij de tweede paal en gaf een perfecte voorzet, waarna ik het makkelijk af kon maken", beschreef de spelmaker zijn winnende doelpunt.

Chelsea zette door de 0-1-overwinning een belangrijke stap richting overwintering in het miljoenenbal. De Londenaren staan met negen punten op de tweede plaats. Alleen FC Zenit, dat na vier wedstrijden drie punten heeft verzameld, kan Chelsea nog van de tweede plaats afhouden.

Stand in groep H 1. Juventus: 4-12 (+7)

2. Chelsea: 4-9 (+5)

3. FC Zenit: 4-3 (0)

4. Malmö FF: 4-0 (-12)

Tuchel over Ziyech: 'Dit helpt hem het meest'

Chelsea-trainer Thomas Tuchel is blij dat uitgerekend Ziyech het beslissende doelpunt maakte in Malmö. "Een doelpunt als dit helpt hem het meest. Ik ben erg blij voor hem, net als voor Callum, die de assist gaf. Ze waren beiden beslissend."

In het duel met Villarreal raakte Ziyech vlak na zijn doelpunt geblesseerd aan zijn schouder, waarna hij genoegen moest nemen met een reserverol. Tuchel: "De blessure kostte hem veel energie, ook omdat hij er veel aan deed om zo snel mogelijk terug te komen. Ook nu is hij nog niet 100 procent."

"Er is voor hem nog ruimte om te verbeteren in het maken van keuzes", vervolgde de Duitse trainer. "Hij kan aan de bal nog beter worden en moet ook meer in ons ritme groeien."

Chelsea, dat vorig seizoen de Champions League won, kan in de volgende speelronde overwintering veiligstellen. De Londenaren gaan dan op bezoek bij Juventus, dat zich dinsdag al verzekerde van een plaats in de knock-outronde van het miljoenenbal.

