Cristiano Ronaldo is dinsdag opnieuw van doorslaggevende waarde geweest voor Manchester United in de Champions League. Met opnieuw een doelpunt in de extra tijd redde de 36-jarige Portugees een punt voor de ploeg van de geplaagde manager Ole Gunnar Solskjaer tegen Atalanta: 2-2.

Manchester United begon nog belabberd aan het duel in Bergamo. Na twaalf minuten spelen kwam Atalanta op voorsprong door een blunder van David De Gea. De Spaanse doelman van Manchester United wist een houdbaar schot van Josip Ilicić niet te keren: 1-0.

Op slag van rust kwam Manchester United langszij. Na een fraaie aanval legde Bruno Fernandes de bal met zijn hak klaar voor Ronaldo, die van dichtbij niet faalde en zijn 139e doelpunt in de Champions League maakte.

Na de onderbreking leek het alsnog helemaal mis te gaan voor Manchester United. Het doelpunt van Duvan Zapata in de 56e minuut werd aanvankelijk afgekeurd vanwege buitenspel, maar na het zien van de beelden draaide de scheidsrechter de beslissing terug: 2-1.

In de eerste minuut van de extra tijd bezorgde Ronaldo het geplaagde United alsnog een punt. De aanvaller volleerde een hoge bal in de verre hoek en voorkwam daarmee een nieuwe tegenslag voor de Engelse club. Twee weken geleden maakte hij ook al de winnende 3-2 tegen Atalanta op Old Trafford.

Bij Atalanta maakten Teun Koopmeiners en Marten de Roon de negentig minuten vol. De Roon stond opvallend genoeg als verdediger opgesteld. Bij Manchester United viel Donny van de Beek in de 87e minuut in, waardoor hij zijn eerste speelminuten sinds 22 september maakte bij 'The Red Devils'.

Cristiano Ronaldo is op weg om Manchester United op 2-2 te schieten. Cristiano Ronaldo is op weg om Manchester United op 2-2 te schieten. Foto: AFP

Danjuma scoort weer voor Villarreal

Bij Villarreal-Young Boys, de andere wedstrijd in de poule F, deed Arnaut Danjuma Groeneveld opnieuw van zich spreken. De Oranje-international, die vorige maand door bondscoach Louis van Gaal bij de selectie werd gehaald, maakte een minuut voor tijd de 2-0 tegen de Zwitserse club.

De linksbuiten werd gelanceerd door Étienne Capoue, die de bal na goed stoorwerk veroverde, en punterde het speeltuig vervolgens via een verdediger van Young Boys in de korte hoek. Daarna werd er niet meer gescoord in Estadio de la Cerámica.

Voor Danjuma is het alweer zijn tweede doelpunt in de Champions League en zijn zevende van het seizoen in clubverband. De linksbuiten werd afgelopen zomer voor ruim 23 miljoen euro overgenomen van de Engelse club Bournemouth.

In poule F hebben Manchester United en Villarreal evenveel punten (zeven), maar de Engelse recordkampioen is op basis van onderling resultaat koploper in de groep. Manchester United won eind september met 2-1 van Villarreal.