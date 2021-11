FC Barcelona heeft weer volop zicht op overwintering in de Champions League. De ploeg van basisspelers Frenkie de Jong en Memphis Depay versloeg Dynamo Kiev dinsdag met 0-1. Bayern München won ook zijn vierde duel met ruime cijfers en is al zeker van de achtste finales.

FC Barcelona begon de groepsfase van de Champions League met twee nederlagen, maar de Catalanen staan na twee overwinningen op Dynamo Kiev 'gewoon' tweede achter Bayern.

De Jong maakte dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen de Oekraïense kampioen zijn rentree na een lichte hamstringblessure. Het was zijn landgenoot Memphis die de eerste grote kans kreeg in Kiev, maar de inzet van de spits van het Nederlands elftal werd op het laatste moment nog geblokt door verdediger Ilya Zabarnyi.

Na een half uur vond Memphis het hoofd van Clément Lenglet met een mooie vrije trap, maar de Fransman kopte op de paal. Zo bleef het lang 0-0, ook omdat de VAR een kwartier na rust een streep haalde door een penalty voor Barcelona.

Twintig minuten voor tijd zorgde Ansu Fati voor opluchting bij de ploeg van Sergi Barjuán, de tijdelijke opvolger van Ronald Koeman. De bal kwam na een voorzet van Óscar Mingueza met wat geluk voor de voeten van Fati, waarna de aanvaller van een meter of 11 raak knalde en het duel besliste: 0-1.

Stand in groep E 1. Bayern München: 4-12 (+15)

2. FC Barcelona: 4-6 (-4)

3. Benfica: 4-4 (-4)

4. Dynamo Kiev: 4-1 (-7)

Ansu Fati viert zijn winnende treffer. Ansu Fati viert zijn winnende treffer. Foto: Reuters

Bayern na vier duels al zeker van knock-outfase

Bayern München won ook zijn vierde Champions League-wedstrijd van dit seizoen met minimaal drie goals verschil. Het team van trainer Julian Nagelsmann, die na een coronabesmetting terugkeerde op de bank, klopte Benfica in de eigen Allianz Arena met 5-2.

Bayern heeft twaalf punten en een doelsaldo van +15. De Duitse kampioen en Juventus zijn de eerste twee clubs die zeker zijn van de achtste finales.

Robert Lewandowski maakte tegen Benfica maar weer eens een hattrick voor Bayern, en dan miste de Poolse topspits ook nog een penalty. Serge Gnabry (op aangeven van Lewandowski) en Leroy Sané maakten de andere treffers van de thuisploeg. Felipe Rodrigues (2-1) en Darwin Núñez (4-2) scoorden tegen.

Bayern evenaarde een record van Paris Saint-Germain (seizoen 2017/2018) want de ploeg heeft na vier Champions League-wedstrijden al zeventien goals gemaakt. Lewandowski staat op 28 treffers in zijn laatste twintig CL-duels en heeft door zijn vierde hattrick in het miljoenenbal alleen nog Lionel Messi en Cristiano Ronaldo boven zich op de eeuwige lijst (beiden acht hattricks).

Robert Lewandowski scoorde maar weer eens twee keer voor Bayern München. Robert Lewandowski scoorde maar weer eens twee keer voor Bayern München. Foto: Getty Images

