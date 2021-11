Hakim Ziyech heeft dinsdag eindelijk weer eens gescoord voor Chelsea. Het was meteen een belangrijke treffer, want hij leidde zijn ploeg naar een Champions League-zege op Malmö FF: 0-1. VfL Wolfsburg won bij de rentree van Wout Weghorst met 2-1 van Red Bull Salzburg.

Ziyech scoorde half augustus in zijn eerste wedstrijd van het seizoen (de strijd om de Europese supercup tegen Villarreal), maar stond daarna lang droog bij Chelsea.

In het Eleda Stadion in Malmö kreeg de oud-Ajacied dinsdagavond zijn zevende basisplaats van deze jaargang. De aanvaller kroonde zich in de 56e minuut tot de matchwinner door een fraaie voorzet van Callum Hudson-Odoi bij de tweede paal binnen te tikken.

De 28-jarige Ziyech maakte de achtste Champions League-treffer uit zijn carrière. Daarmee mag hij zich samen met oud-spits Marouane Chamakh de Marokkaan met de meeste goals in de belangrijkste Europese clubcompetitie noemen.

Chelsea staat door de derde zege in vier duels op negen punten in groep H, net zoveel als koploper Juventus. De Italianen spelen dinsdag (aftrap 21.00 uur) thuis tegen FC Zenit. Hekkensluiter Malmö FF heeft nog altijd nul punten en nul treffers.

Stand in groep H 1. Juventus: 3-9 (+5)

2. Chelsea: 4-9 (+5)

3. FC Zenit: 3-3 (+2)

4. Malmö FF: 4-0 (-12)

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de goal van Hakim Ziyech te bekijken

Eerste zege voor Wolfsburg

VfL Wolfsburg boekte ruim een week na het ontslag van Mark van Bommel de eerste zege in groep G van de Champions League. De ploeg van nieuwe trainer Florian Kohfeldt was in eigen huis te sterk voor koploper Red Bull Salzburg: 2-1.

Ridle Baku zette Wolfsburg al in de derde minuut op voorsprong. Oud-Ajacied Maximilian Wöber tekende na een half uur uit een vrije trap voor de gelijkmaker, waarna Lukas Nmecha de thuisploeg een kwartier na rust de drie punten bezorgde.

Nmecha stond samen met Weghorst in de spits bij de Duitsers. De Nederlander maakte zijn rentree, nadat hij twee weken in quarantaine had gezeten vanwege een coronabesmetting. Weghorst werd vlak na de 2-1 gewisseld.

Wolfsburg heeft door de overwinning weer volop zicht op overwintering in de Champions League. De achterstand op Red Bull Salzburg is nog maar twee punten.

Stand in groep G 1. Red Bull Salzburg: 4-7 (+2)

2. VfL Wolfsburg: 4-5 (-1)

3. Sevilla: 3-3 (0)

4. Lille: 3-2 (-1)

Wout Weghorst speelde zijn eerste wedstrijd in twee weken. Wout Weghorst speelde zijn eerste wedstrijd in twee weken. Foto: ANP

