Juventus heeft dinsdag de knock-outronde van de Champions League bereikt. Met Matthijs de Ligt in de basis was de Serie A-club met 4-2 te sterk voor FC Zenit, waardoor 'Juve' niet meer bijgehaald kan worden door de Russische nummer drie van de poule. In dezelfde groep won Chelsea dankzij een doelpunt van Hakim Ziyech van Malmö FF: 0-1.

Juventus, dat in de competitie belabberd draait met drie wedstrijden op rij zonder overwinning, kwam dinsdag uitstekend uit de startblokken in het eigen Allianz Stadium in Turijn. Paulo Dybala zette de ploeg van trainer Massimiliano Allegri na elf minuten spelen op voorsprong uit een afgeslagen hoekschop.

Leonardo Bonucci bracht Zenit niet veel later op gelijke hoogte door een voorzet van oud-Vitessenaar Vyacheslav Karavaev in zijn eigen doel te koppen, maar Juventus kwam die klap nog te boven. Dybala benutte na rust een strafschop voor zijn tweede van de avond, waarna Federico Chiesa en Álvaro Morata het duel beslisten. FC Zenit maakte in de slotfase nog de 4-2.

De 22-jarige De Ligt maakte de negentig minuten vol bij Juventus. Afgelopen zaterdag zat hij nog de hele wedstrijd op de bank in de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona, die 'Juve' met 2-1 verloor. Juventus zakte daardoor naar de negende plaats in de Serie A.

In de Champions League gaat het een stuk florissanter met de club uit Turijn. Juventus won al zijn vier wedstrijden en is met twaalf punten koploper in de groep met verder Chelsea en Malmö FF. Nummer twee Chelsea volgt op drie punten.

Stand in groep H 1. Juventus: 4-12 (+7)

2. Chelsea: 4-9 (+5)

3. FC Zenit: 4-3 (0)

4. Malmö FF: 4-0 (-12)

Ziyech matchwinner bij Chelsea

Chelsea bleef in het spoor van Juventus dankzij het eerst doelpunt van Ziyech in bijna drie maanden tijd. Dankzij de treffer van de Marokkaanse international wonnen de Londenaren met 0-1 bij Malmö FF.

Ziyech scoorde half augustus in zijn eerste wedstrijd van het seizoen (de strijd om de Europese supercup tegen Villarreal), maar stond daarna lang droog bij Chelsea.

In het Eleda Stadion in Malmö kreeg de oud-Ajacied dinsdagavond zijn zevende basisplaats van deze jaargang. De aanvaller kroonde zich in de 56e minuut tot de matchwinner door een fraaie voorzet van Callum Hudson-Odoi bij de tweede paal binnen te tikken.

De 28-jarige Ziyech maakte de achtste Champions League-treffer uit zijn carrière. Daarmee mag hij zich samen met oud-spits Marouane Chamakh de Marokkaan met de meeste goals in de belangrijkste Europese clubcompetitie noemen.

70 Ziyech bezorgt Chelsea zege in CL met intikker op fraaie voorzet

Eerste zege voor Wolfsburg

VfL Wolfsburg boekte ruim een week na het ontslag van Mark van Bommel de eerste zege in groep G van de Champions League. De ploeg van de nieuwe trainer Florian Kohfeldt was in eigen huis te sterk voor koploper Red Bull Salzburg: 2-1.

Ridle Baku zette Wolfsburg al in de derde minuut op voorsprong. Oud-Ajacied Maximilian Wöber tekende na een half uur uit een vrije trap voor de gelijkmaker, waarna Lukas Nmecha de thuisploeg een kwartier na rust de drie punten bezorgde.

Nmecha stond samen met Wout Weghorst in de spits bij de Duitsers. De Nederlander maakte zijn rentree, nadat hij twee weken in quarantaine had gezeten vanwege een coronabesmetting. Weghorst werd vlak na de 2-1 gewisseld.

Wolfsburg heeft door de overwinning weer volop zicht op overwintering in de Champions League. De achterstand op Red Bull Salzburg is nog maar twee punten. Lille staat op gelijke hoogte met de Duitse club door een 1-2-zege op bezoek bij Sevilla. De regerend landskampioen van Frankrijk kwam terug van een 1-0-achterstand.

Stand in groep G 1. Red Bull Salzburg: 4-7 (+2)

2. Lille 4-5 (0)

3. VfL Wolfsburg: 4-5 (-1)

4. Sevilla 4-3 (-1)

