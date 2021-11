Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht woensdagavond een veel beter Borussia Dortmund dan twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA, toen Ajax in de Champions League met liefst 4-0 won van de Duitse topclub.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"We moeten morgen extra goed zijn, want Dortmund is belust op revanche en dat maakt die ploeg extra gevaarlijk", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie in Duitsland. "Dortmund heeft een heel goede ploeg, dus die 4-0-nederlaag zinde ze natuurlijk niet. Ze zullen met een reactie komen en daar moeten wij op voorbereid zijn."

"Dat betekent niet dat wij onrustig moeten worden, helemaal niet. Maar we zullen woensdag wel weer onze grenzen moeten verleggen. Ik denk dat Dortmund ons niet meer zo makkelijk aan de bal zal laten, dus we moeten meer doen om in balbezit te komen én te blijven. Onze spelers kunnen dat, maar ze moeten het morgen op het veld laten zien."

Borussia Dortmund was in Amsterdam kansloos tegen een sterk Ajax en leed de grootste Champions League-nederlaag in de clubhistorie. De ploeg van trainer Marco Rose herstelde zich de afgelopen twee weken met drie zeges op rij (twee in de Bundesliga en één in de Duitse beker).

"Ik denk dat Dortmund heel eager zal zijn, het zou morgen weleens een andere wedstrijd kunnen worden dan in de Arena", zei middenvelder Ryan Gravenberch, die ook aanschoof bij het persmoment.

197 Bekijk hier de samenvatting van Ajax-Borussia Dortmund (4-0)

Ten Hag ziet Dortmund nog steeds als favoriet

Ajax is na drie duels koploper in groep C van de Champions League, met drie punten voorsprong op Dortmund. Bij een zege in het Signal Iduna Park zijn de Amsterdammers met nog twee poulewedstrijden te gaan al zeker van een plek in de achtste finales.

"Maar ik vind Dortmund nog steeds de favoriet in de poule, dat verandert niet na één wedstrijd", aldus Ten Hag. "Wij hebben twee weken geleden aangetoond dat we voor geen enkele ploeg angst hoeven te hebben, maar we moeten nog steeds weten waar we staan. We kúnnen van iedereen winnen. Maar dan moeten we wel goed zijn."

Ten Hag kan woensdag weer over Noussair Mazraoui beschikken. De rechtsback kwam zaterdag vanwege ziekte niet in actie tegen Heracles Almelo (0-0). Dortmund mist onder anderen topschutter Erling Haaland, Raphael Guerrero, Emre Can, Nico Schulz en Giovanni Reyna.

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax begint woensdag om 21.00 uur. De Engelsman Michael Oliver is de scheidsrechter van dienst. Ajax kan zich in Duitsland al na vier van de zes pouleduels kwalificeren voor de achtste finales.

Stand in CL-groep C 1. Ajax 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (-2)

3. Sporting CP 3-3 (-2)

4. Besiktas 3-0 (-6)

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Champions League