Paris Saint-Germain kan woensdag in het Champions League-duel met RB Leipzig niet over Lionel Messi beschikken. De sterspeler heeft last van zowel zijn knie als hamstring.

Messi liep de kwetsuur afgelopen weekend op, in de wedstrijd tegen Lille (2-1-zege). De Argentijn werd al in de rust gewisseld.

De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar maakte in de Champions League drie treffers in drie duels voor PSG. In de Franse competitie heeft Messi nog niet kunnen scoren sinds zijn transfervrije vertrek afgelopen zomer bij FC Barcelona.

PSG reist voor de wedstrijd met Leipzig met 21 spelers af naar het oosten van Duitsland. Georginio Wijnaldum behoort tot het keurkorps, de Nederlandse jeugdinternational Xavi Simons is niet geselecteerd.

Ramos zal groepstraining snel hervatten

Behalve Messi ontbreken ook Sergio Ramos, Marco Verratti en Leandro Paredes wegens blessures. Ramos wacht nog altijd op zijn debuut voor PSG, sinds hij afgelopen zomer werd overgenomen van Real Madrid.

Sommige Spaanse media speculeerden de afgelopen weken over het einde van de carrière van de 35-jarige verdediger, maar PSG meldt dinsdag dat Ramos de komende dagen nog individueel traint, maar snel weer zal aansluiten bij de groepstraining.

PSG is na drie groepsduels koploper in poule A en kan met een nieuwe zege een grote stap richting de knock-outfase zetten. Leipzig stelt teleur en is nog zonder punten.

