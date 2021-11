Ole Gunnar Solskjaer heeft er geen probleem mee dat hij de afgelopen weken flink is aangepakt door de media. De manager van Manchester United zegt zelfs te genieten van alle critici.

"Kritiek kan ervoor zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen of dat je voor jezelf opkomt", zei Solskjaer maandag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Atalanta van dinsdag. "Ik heb altijd genoten van kritiek. Blijf vooral met de kritiek komen, dat vind ik prima."

De 48-jarige Noor leek vorige week op de rand van ontslag te staan na de pijnlijke 5-0-thuisnederlaag tegen de gehate rivaal Liverpool. Engelse media gaven de oud-spits de schuld van de slechte resultaten van United, dat in de weken voor het verlies tegen Liverpool maar drie zeges in negen duels boekte.

"We hebben allemaal een andere baan en journalisten, analytici en experts worden nu eenmaal betaald om hun mening te geven", aldus Solskjaer. "Het is niet aan mij om hen tegen te spreken."

De coach zit door de 3-0-zege op Tottenham Hotspur van zaterdag weer iets steviger in het zadel bij de nummer vijf van de Premier League, maar met een uitwedstrijd tegen Atalanta en een thuiswedstrijd tegen Manchester City heeft United deze week een zwaar programma.

"De spelers hebben afgelopen weekend een uitstekende reactie gegeven", zei Solskjaer. "We hebben onze fans teleurgesteld, maar die nederlaag tegen Liverpool is nu verleden tijd. We moeten morgen bewijzen dat de zege op Tottenham geen eenmalige opleving was."

