Wout Weghorst is dinsdag beschikbaar voor VfL Wolfsburg in het Champions League-duel met Red Bull Salzburg. De Nederlander zat twee weken in quarantaine na een coronabesmetting.

De 29-jarige Weghorst hervatte zondag de groepstraining bij de Bundesliga-club. "Dat zag er goed uit", zei trainer Florian Kohfeldt maandag op zijn persconferentie.

"Hij zal dinsdag waarschijnlijk in de selectie zitten, maar we moeten nog even afwachten hoe hij reageert en hoe fit hij is. Het ligt voor de hand dat hij nog niet de volle negentig minuten kan meespelen. Ik laat die beslissing volledig over aan onze medische staf en neem geen enkel risico."

Afgelopen zaterdag won Wolfsburg met 0-2 van Bayer Leverkusen. Spits Lukas Nmecha scoorde één keer en zal tegen Red Bull Salzburg normaal gesproken weer in de basis staan. "We hebben dit weekeinde laten zien dat we aanvallend ook andere opties hebben", aldus Kohfeldt, de opvolger van de ontslagen Mark van Bommel.

Wolfsburg staat laatste in groep G van de Champions League met twee punten uit drie duels. Salzburg gaat aan de leiding met zeven punten. Twee weken geleden wonnen de Oostenrijkers het eerste onderlinge duel met 3-1.

"Het is nog niet uitzichtloos", zei Kohfeldt. "Maar een zege op Salzburg zou wel helpen om nog een kans te hebben na de Kerst de Champions League-hymne te horen in ons stadion."

