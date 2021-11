Frenkie de Jong maakt dinsdag in het Champions League-duel met Dynamo Kiev mogelijk zijn rentree voor FC Barcelona. De middenvelder is voldoende hersteld van een hamstringblessure die hem twee duels aan de kant hield.

De Jong maakt deel uit van de selectie die naar de Oekraïense hoofdstad reist. Dat geldt ook voor Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Ronald Araújo, spelers die recent ontbraken wegens blessures.

De Jong viel vorige week zondag uit in de verloren wedstrijd (1-2) tegen Real Madrid. Hij leek dat duel al niet fit begonnen en kreeg na afloop de nodige kritiek.

Barcelona meldde een dag later dat de Nederlander last had van een hamstringblessure, maar deed geen uitspreken over de duur van het herstel.

De Catalanen staan derde in groep E van Champions League na een thuisoverwinning (1-0) twee weken geleden op Kiev. Daarvoor verloor de ploeg twee keer met 3-0, van Bayern München en Benfica.

