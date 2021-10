Mark van Bommel had woensdagavond niet direct een verklaring voor de slechte reeks van VfL Wolfsburg. De Duitse ploeg ging met 3-1 onderuit bij Red Bull Salzburg in de Champions League.

Het was al de zevende wedstrijd op rij zonder zege voor Wolfsburg, dat eerder nog voortvarend begon aan het seizoen en zelfs nog even koploper was in de Bundesliga.

Salzburg-spits Noah Okafor kon tot tweemaal toe geheel vrijstaand binnen tikken na een hoekschop. "Je mag een wedstrijd niet op deze manier verliezen", baalde Van Bommel op de persconferentie.

"Je kunt gewoon niet zo verdedigen als wij deden bij de twee hoekschoppen in de tweede helft. Dat is een kwestie van concentratie, daar kun je niet op trainen."

Wolfsburg moet twee thuisduels in CL winnen

Van Bommel kon niet uitleggen waar de reeks zwakke prestaties vandaan komt. "We zijn nog niet één keer met de rug tegen de muur gezet door een tegenstander. Eerst wonnen we vier keer op rij en nu zeven keer achter elkaar niet, maar we doen niets anders dan voorheen."

Met twee punten uit drie duels staat Wolfsburg er halverwege niet goed voor in de Champions League-poule. "We zijn het nu verplicht om onze twee thuisduels te winnen", stelde de oud-trainer van PSV vast. "Als dat lukt, dan is alles nog mogelijk."

Wolfsburg speelt in de Bundesliga eerst nog tegen SC Freiburg (thuis) en Bayer Leverkusen (uit), voordat op 2 november het thuisduel met Salzburg op het programma staat.

Stand groep G 1. Red Bull Salzburg 3-7 (6-3)

2. Sevilla 3-3 (2-2)

3. Lille OSC 3-2 (1-2)

4. VfL Wolfsburg 3-2 (2-4)

