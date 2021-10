Een assist van Teun Koopmeiners is woensdag niet genoeg gebleken voor een goed resultaat van Atalanta in de uitwedstrijd tegen Manchester United in de Champions League. De Italianen gaven een 0-2-voorsprong weg op Old Trafford: 3-2. Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal) en Matthijs de Ligt (Juventus) wonnen wél.

Nadat Mario Pasalic bij United-Atalanta na een kwartier al voor 0-1 had gezorgd, verdubbelde Merih Demiral de score binnen het half uur. Hij kopte raak uit een scherp genomen hoekschop van Koopmeiners.

Koopmeiners, die afgelopen zomer voor zo'n 12 miljoen euro overkwam van AZ, had voor het eerst dit seizoen een basisplaats tijdens een Champions League-wedstrijd van zijn nieuwe club. Landgenoot Marten de Roon stond ook aan de aftrap.

Vlak na rust zorgde Marcus Rashford, die samen met Cristiano Ronaldo aanvankelijk een behoorlijk aantal kansen om zeep hielp, voor de aansluitingstreffer. Het bleek de voorbode van een zege van het stormende United. Harry Maguire maakte gelijk en Ronaldo kopte vlak voor tijd op fraaie wijze raak: 3-2.

In de andere groepswedstrijd boekte Danjuma dankzij goals van Gerard Moreno, Alberto Moreno, Yeremi Pino en Samuel Chukwueze een 1-4-zege op Young Boys. United, dat in een mindere fase zit en een zege heel goed kon gebruiken, leidt na drie duels in poule E.

Stand groep F 1. Manchester United 3-6 (6-5)

2. Atalanta 3-4 (5-5)

3. Villarreal 3-4 (7-5)

4. Young Boys 3-3 (3-6)

72 Koopmeiners geeft assist bij tweede treffer Atalanta op Old Trafford

De Ligt ontsnapt met Juventus

In groep H won basisspeler De Ligt op de valreep met Juventus. Op bezoek bij FC Zenit zorgde Dejan Kulusevski vlak voor tijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Chelsea had in het andere pouleduel geen enkele moeite om zich op eigen veld van Malmö FF te ontdoen. Twee strafschoppen van Jorginho en treffers van Andreas Christensen en Kai Havertz leverden een 4-0-overwinning op tegen de ploeg van coach Jon Dahl Tomasson.

Een tegenvaller voor Chelsea, dat koploper Juventus op drie punten volgt, was het uitvallen van Romelu Lukaku en Timo Werner. Beide spitsen liepen in de eerste helft een blessure op.

Stand groep H 1. Juventus 3-9 (5-0)

2. Chelsea 3-6 (5-1)

3. FC Zenit 3-3 (4-2)

4. Malmö FF 3-0 (0-11)

Matthijs de Ligt boekte een late overwinning met Juventus. Matthijs de Ligt boekte een late overwinning met Juventus. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League