Alles is nog mogelijk voor FC Barcelona in de Champions League, zo concludeerde trainer Ronald Koeman woensdagavond na de magere 1-0-zege op Dynamo Kiev. De eerste zege in het miljoenenbal geeft de Catalanen bovendien vertrouwen voor El Clásico van zondag.

"Dankzij deze zege zijn we nog steeds in leven", stelde Koeman vast in Camp Nou. "Gelukkig is alles nog steeds mogelijk."

'Barça' versloeg de Oekraïners dankzij een treffer van verdediger Gerard Piqué kort voor rust. Het was een van de spaarzame hoogtepunten in een matige wedstrijd. Toch vond Koeman dat de score hoger had moeten uitvallen.

"We hadden de wedstrijd eerder af kunnen maken, maar daar slaagden we niet in", zei de trainer. "Ik ben tevreden over het spel in de eerste helft, maar we hadden effectiever moeten zijn en drie of vier doelpunten moeten maken. Na rust werd het spel minder."

De ploeg van Koeman begon de Champions League met ruime nederlagen tegen Bayern München en Benfica. Het leidde tot speculaties over het ontslag van de trainer, maar voorzitter Joan Laporta sprak het vertrouwen in Koeman uit.

Koeman: 'Ploeg is klaar om van Real te winnen'

Koeman heeft niet veel tijd om van de eerste CL-zege van het seizoen te genieten, want zondag staat El Clásico tegen Real Madrid alweer op het programma. "Het is altijd prettiger om met een zege naar zo'n grote wedstrijd toe te werken", zei Koeman, die met zijn ploeg slechts zevende in La Liga staat.

"We zullen de komende dagen praten over wat beter kan. Voornamelijk de kansen benutten en meer verantwoordelijkheid nemen in de wedstrijd. Dat zouden geen moeilijke dingen moeten zijn om te verbeteren."

"Of we van Real Madrid kunnen winnen? Waarom niet?", antwoordde Koeman. "De ploeg is er klaar voor."

El Clásico in Camp Nou begint zondag om 16.15 uur.