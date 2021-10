FC Barcelona heeft woensdag zijn eerste zege in de Champions League van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman won thuis moeizaam met 1-0 van Dynamo Kiev. Mark van Bommel had met VfL Wolfsburg minder succes en ging met 3-1 onderuit tegen Red Bull Salzburg.

Koeman stuurde met Memphis Depay, Luuk de Jong en Sergiño Dest - hoewel de oud-Ajacied als international voor de Verenigde Staten actief is - een volledig Nederlandse aanval het veld in. Op het middenveld had ook Frenkie de Jong een basisplaats.

Ondanks een duidelijk overwicht slaagde 'Barça' er lange tijd niet in te scoren. Pas in de 36e minuut schoot Gerard Piqué raak. Met een volley na een vrije trap van Jordi Alba zorgde hij voor het eerste Champions League-doelpunt voor Barcelona van het seizoen.

Het was al de zestiende treffer in de Champions League voor Piqué, die naast Roberto Carlos de meest scorende verdediger in het miljoenenbal ooit is. Bovendien is hij met 34 jaar en 260 dagen de oudste doelpuntenmaker voor Barcelona in de CL.

In de rust moest de tegenvallend spelende Luuk de Jong plaatsmaken voor Ansu Fati, terwijl Dest zoals gebruikelijk als vleugelverdediger ging spelen. Het spel van Barcelona werd er niet beter op en doordat Kiev ook weinig liet zien, werd het een weinig verheffend duel in Camp Nou.

Het zal Koeman vermoedelijk een zorg zijn, want de geplaagde coach houdt ondanks ruime nederlagen in de eerste twee duels zicht op overwintering in de Champions League. Later op de avond gaat Bayern München op bezoek bij Benfica in groep E.

Stand in groep E 1. Bayern München 2-6 (+8)

2. Benfica 2-4 (+3)

3. Barcelona 3-3 (-5)

4. Dynamo Kiev 3-1 (-1)

1 Samenvatting FC Barcelona-Dynamo Kiev (1-0)

Van Bommel onderuit in Salzburg

Wolfsburg leed zijn eerste nederlaag in de Champions League, nadat de voorgaande twee duels in een gelijkspel waren geëindigd. Van Bommels ploeg wist na de uitstekende seizoenstart de laatste zes officiële duels niet meer te winnen.

Salzburg kwam in eigen huis al na drie minuten op voorsprong. De negentienjarige Duitser Karim Adeyemi tikte van dichtbij binnen. Een kwartier later maakte de ploeg van Van Bommel gelijk via Lukas Nmecha, die de met het coronavirus besmette Wout Weghorst verving in de spits.

Halverwege de tweede helft kwam Salzburg dankzij Noah Okafor opnieuw op voorsprong. Hij tikte binnen na een hoekschop. Een kwartier voor tijd scoorde de Zwitserse spits opnieuw van dichtbij na een corner.

Lille OSC en Sevilla spelen vanaf 21.00 uur het andere duel in groep G.

Stand in groep G 1. Salzburg 3-7 (+3)

2. Sevilla 2-2 (0)

3. Wolfsburg 3-2 (-2)

4. Lille 2-1 (-1)