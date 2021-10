Duitse media oordelen hard over Borussia Dortmund en zijn lovend over Ajax na de recordnederlaag van de Duitsers in de Champions League dinsdagavond (4-0). In de Nederlandse ochtendkranten heerst een jubelstemming over het indrukwekkende spel van de Amsterdammers.

De nooit heel subtiele Duitse tabloid Bild zet de uitslag van de grootste Champions League-nederlaag van Dortmund voor de duidelijkheid maar vier keer aan het begin van zijn artikel. "4-0, 4-0, 4-0, 4-0! Wat een blamage! Wat een teloorgang! De fans hulden de ArenA met vuurwerk volledig in de mist. En zo speelde Dortmund ook. Totaal beneveld!"

Het toonaangevende voetbaltijdschrift Kicker kiest voor een vergelijkbare metafoor. "Toen de rook optrok, kwam Dortmund in de problemen - en die kwam de ploeg niet meer te boven. Met razendsnelle combinaties speelde Ajax de defensie van de volledig overrompelde nummer twee van de Bundesliga duizelig."

De koploper van de Eredivisie zorgde in de Johan Cruijff ArenA voor de grootste Nederlandse zege op een Duitse club in de Champions League-geschiedenis. Marco Reus (eigen goal), Daley Blind, Antony en Sébastien Haller waren verantwoordelijk voor de treffers.

'Totaalvoetbal in Amsterdam'

De regionale krant Neue Ruhr Zeitung schrijft dat Ajax de Duitse topclub volledig overklaste. "Het Amsterdamse tempovoetbal bracht de beduusde Dortmund-defensie constant in verlegenheid. De 4-0-nederlaag is een debacle en een les voor 'BVB'."

Dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung stelt dat het spel van Borussia Dortmund in Amsterdam grote vragen oproept voor de rest van het seizoen. "Dortmund werd steeds machtelozer tegen de wervelende tegenstander. Ajax had de overhand, vooral aan linkerkant van de BVB-defensie. De 21-jarige Antony zorgde er met zijn enthousiasme en techniek voor dat de Dortmund-verdedigers oud leken."

Weekblad Der Spiegel spreekt in zijn kop boven het wedstrijdverslag van een "totale demonstratie" van Ajax. "Het had de eerste grote test moeten zijn voor Dortmund onder trainer Marco Rose, het eindigde in een debacle. Tien man verdedigden, tien mannen vielen aan bij Ajax; het beroemde 'totaalvoetbal' dat in Amsterdam geboren is. Alles kwam perfect samen op deze gedenkwaardige avond."

'Bijzondere avond voor Nederlandse voetbal'

In de Nederlandse media is de stemming vanzelfsprekend een stuk beter. "Zelden werd een ploeg uit de top van de Bundesliga op Nederlandse bodem zo van het kastje naar de muur gespeeld als Borussia Dortmund dinsdagavond bij vlagen overkwam", schrijft Trouw.

De Telegraaf vindt dat Ajax reclame heeft gemaakt voor het Nederlandse voetbal. "In het eerste bedrijf ontvouwde zich een wedstrijd zoals Johan Cruijff voor ogen had toen hij de boel bij Ajax in 2010 opschudde. De openingstreffer was nog een lucky. Daarna was het uit Amsterdams perspectief één grote voetbalshow."

De Volkskrant komt superlatieven tekort om het spel van Ajax te beschrijven. "Het was voetbal om te smullen, om tot de laatste wenteling van de bal op te vreten, voetbal dat eeuwig had mogen duren, of in elk geval tot diep in de Amsterdamse nacht."

Stand in CL-groep C 1. Ajax 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (-2)

3. Sporting CP 3-3 (-2)

4. Besiktas 3-0 (-6)

