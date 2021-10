Borussia Dortmund was dinsdag volledig kansloos tegen Ajax in de Champions League (4-0). Aanvaller Donyell Malen en trainer Marco Rose konden niet anders dan toegeven dat de Duitse topclub overklast werd in de Johan Cruijff ArenA.

"Dit was een vreselijke avond. Hier zijn we niet trots op", zei Malen, die aan het begin van de tweede helft gewisseld werd, tegen RTL 7. "Ajax speelde met heel veel intensiviteit en was sterk aan de bal. Wij konden daar weinig tegenover stellen, we lieten bepaalde dingen liggen en zaten niet goed in de wedstrijd. Ze hebben gewoon verdiend gewonnen."

Ajax stond na 25 minuten al op een 2-0-voorsprong door een eigen goal van Dortmund-aanvoerder Marco Reus en een mooie treffer van Daley Blind. Antony en Champions League-topscorer Sébastien Haller maakten er na rust 4-0 van.

"Het was shit", zei trainer Rose na afloop. "We wisten dat Ajax goed is. Maar ze zijn echt goed. We begonnen nog wel aardig, maar dan komen we op achterstand en wordt het ook snel 2-0. En Ajax kreeg nog veel meer kansen."

"In de rust dachten we dat er misschien nog wel wat mogelijk was. Maar dan wordt het 3-0. Ajax speelde met zoveel plezier. Er hing voor hen ook een fantastische sfeer in het stadion. Bij ons werden de benen steeds zwaarder en uiteindelijk wordt het dan 4-0."

'We moeten hier snel van leren'

Dortmund kreeg voornamelijk via topspits Erling Haaland wel een aantal kansen in Amsterdam, maar keeper Remko Pasveer hield met een paar knappe reddingen zijn doel schoon.

"Hun doelman was erg goed", aldus Rose. "Ajax combineerde zo goed en legde zoveel agressie in de duels. We moeten hier snel van leren. Want over twee weken spelen we weer tegen elkaar. Maar dan in ons stadion."

Stand in CL-groep C 1. Ajax 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (-2)

3. Sporting CP 3-3 (-2)

4. Besiktas 3-0 (-6)

