Na de sensationele 4-0-overwinning op Borussia Dortmund zullen veel Ajax-fans denken aan het bijzondere seizoen 2018/2019, toen de Amsterdammers bijna de finale van de Champions League haalden. Trainer Erik ten Hag en de spelers trekken liever nog geen parallel met dat fantastische jaar, waarin de Amsterdamse club Real Madrid en Juventus uitschakelde.

"Dit was een van de beste wedstrijden in mijn tijd als Ajax-trainer", zei Ten Hag. "Maar het is altijd moeilijk vergelijken. Ik herinner me een wedstrijdje in Madrid, en dat was ook wel aardig."

De trainer doelt daarmee op de 1-4-overwinning op Real, waarmee Ajax in 2019 de kwartfinales van de Champions League bereikte. Vervolgens werd ook Juventus uitgeschakeld.

Aan een herhaling van dat succes wil Ten Hag niet denken, laat staan erover speculeren. "Het kan een heel mooi seizoen worden", zegt hij liever. "Maar alleen als we weer lessen leren van deze wedstrijd tegen Dortmund. Het is nu niet het moment om harde noten te kraken, maar het kan altijd beter."

'Ik blijf nederig'

Na de vorige Champions League-wedstrijd, de 2-0-overwinning op Besiktas, stelde analist Pierre van Hooijdonk in het tv-programma Studio Voetbal dat Ajax in staat is om de finale van de Champions League te halen.

Ten Hag en ook Daley Blind noemden die uitspraak toen opportunistisch, en dat vinden ze na de ruime zege op Dortmund nog steeds. "Ik ben benieuwd wat de quotes nu worden", zegt Blind. "4-0 winnen van Dortmund is een geweldig resultaat, maar ik blijf nederig."

"Dit is het niveau dat we iedere wedstrijd nastreven en we zien wel waar dat toe leidt. We zijn op de goede weg. 2019 was leuk, maar we zijn er nog niet. Het is alleen fijn dat we ons kunnen meten met een ploeg als Dortmund."

'We verloren door een mentaliteitsprobleem'

De 31-jarige Blind is een van de drie basisspelers tegen Dortmund die er in het voorjaar van 2019 ook bij waren toen Ajax Europa verbaasde met de zeges op Real en Juventus. Noussair Mazraoui en Dusan Tadic zijn de andere twee.

Ten Hag beleefde destijds zijn eerste volledige seizoen als Ajax-trainer. "We hebben een nieuw team opgebouwd", zegt hij. "Dit team zet stappen, maar het is zaak om elkaar te blijven uitdagen. Én om elke keer dezelfde energie in een wedstrijd te leggen als tegen Dortmund. Tegen FC Utrecht gebeurde dat niet. Toen verloren we door een mentaliteitsprobleem."

Volgens Ten Hag zegt de eclatante overwinning op Dortmund dan ook niets over de Eredivisie-topper van komende zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen PSV. "Vertrouwen hebben we altijd, maar nu moeten we oppassen dat we niet te veel vertrouwen krijgen. Alleen als we top zijn, kunnen we PSV verslaan."

