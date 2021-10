Remko Pasveer genoot dinsdagavond met volle teugen van de manier waarop Borussia Dortmund door Ajax werd overklast in de Johan Cruijff ArenA. Mede door goed keeperswerk van de vaak bekritiseerde doelman waren de Amsterdammers met 4-0 te sterk in het Champions League-duel met de Duitsers.

"Dit was een topavond. Een geweldige sfeer, vier goals en de nul. Veel meer kan je niet wensen als Ajax-fan", zei uitblinker Pasveer in gesprek met RTL 7. "Dit was wel een van mijn mooiste wedstrijden uit mijn carrière."

Ajax domineerde grote delen van de wedstrijd tegen Dortmund en leidde na 25 minuten met 2-0 door een eigen doelpunt van Marco Reus en een treffer van Daley Blind. Antony en Sébastien Haller maakten het Amsterdamse feestje na rust compleet, terwijl Pasveer meerdere keren een doelpunt van Dortmund voorkwam.

"Ik ben blij dat ik er kon staan", bleef de 37-jarige Pasveer nuchter. De van Vitesse overgekomen doelman krijgt dit seizoen veel kritiek te verduren en maakte tot dusver zelden een onuitwisbare indruk, maar blonk tegen Dortmund uit door drie gevaarlijke inzetten van sterspeler Erling Haaland te stoppen.

"Soms moet je er een beetje in groeien, ik denk dat iedereen dat heeft bij een nieuwe ploeg", zei Pasveer over zijn start bij Ajax. "Verdedigend stonden we nu sowieso heel sterk. Ik heb aan het einde wel een beetje kunnen genieten, al bleef ik op scherp op momenten die ik eventueel moest elimineren. Dit was echt een teamprestatie."

1 Antony laat keeper kansloos en maakt 3-0 voor Ajax

Berghuis: 'Het publiek gaat tevreden naar huis'

Net als Pasveer gold Steven Berghuis als een van de uitblinkers aan de kant van Ajax. De van origine rechtsbuiten, die van Ten Hag als aanvallende middenvelder opnieuw de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen, zag al zijn 26 passes in de eerste helft aankomen en creëerde voor rust vier kansen voor ploeggenoten.

"Het is lekker als je op dit podium op dit soort avonden op kan leven. Ik voelde zelf ook dat ik er lekker in zat", zei Berghuis tegen RTL 7. "Vooral de eerste helft waren we heel goed aan de bal en creëerden we veel kansen met diepte en combinatiespel."

"We verloren de bal ook niet heel snel en ik denk dat we het Dortmund daardoor lastig maakten. Ik denk dat we gewoon heel goed gespeeld hebben. Het was een mooie avond, het publiek gaat tevreden naar huis."

Ajax is door de klinkende zege op Dortmund nog altijd zonder puntenverlies in de groepsfase en daarmee dicht bij overwintering in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft drie punten meer dan Dortmund en zes meer dan Sporting CP. Besiktas staat nog altijd puntloos onderaan.

