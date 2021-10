Internazionale heeft dinsdagavond de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League geboekt door stuntploeg FC Sheriff te verslaan. Mede door een doelpunt van Stefan de Vrij werd het 3-1 in Milaan. Real Madrid was met 0-5 te sterk voor Shakhtar Donetsk.

FC Sheriff stuntte in de eerste twee wedstrijden tegen Shakhtar (2-0) en Real Madrid (1-2), maar stond in Stadio Giuseppe Meazza na 35 minuten op achterstand. Edin Dzeko kreeg de bal voor zijn voeten na een corner en volleerde op schitterende wijze in de verre hoek.

Vlak na rust kwam FC Sheriff op gelijke hoogte door een rake vrije trap van Sébastien Thill, die de bal in de rechterhoek krulde. Doelman Samir Handanovic kreeg er zijn hand nog wel tegenaan, maar kon een Moldavisch doelpunt niet voorkomen.

Het antwoord van Inter liet niet lang op zich wachten, want zes minuten na de gelijkmaker schoof Arturo Vidal de 2-1 binnen. De Vrij vergrootte de marge in de 67e minuut naar twee. Denzel Dumfries kopte de bal na een corner in de voeten van zijn landgenoot en die schoot binnen.

De hele wedstrijd, die onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie stond, deden de Nederlanders mee. Ondanks de overwinning van Inter gaat FC Sheriff met zes punten nog altijd aan de leiding in groep D. Inter heeft er twee minder en staat derde.

Stefan de Vrij pikte zijn doelpunt mee tegen FC Sheriff. Stefan de Vrij pikte zijn doelpunt mee tegen FC Sheriff. Foto: Reuters

Real Madrid heeft geen kind aan Shakhtar

In de andere wedstrijd in groep D boekte Real Madrid een probleemloze overwinning op Shakhtar Donetsk: 0-5. De 'Koninklijke' herstelde zich zo overtuigend van een blamerende nederlaag in de vorige speelronde. FC Sheriff zegevierde toen met 1-2 in Madrid.

Real Madrid kwam na 37 minuten op fortuinlijke wijze op voorsprong in Kiev. Serhiy Kryvtsov probeerde een voorzet van Ferland Mendy op Karim Benzema weg te werken, maar schoot de bal tot zijn eigen afgrijzen over zijn eigen doelman heen.

Na rust vergrootte Vinícius Júnior de voorsprong in een tijdsbestek van vijf minuten naar 3-0. De spits werkte in de 51e minuut binnen op aangeven van Luka Modric en schoot niet lang daarna op aangeven van Benzema in het dak van het doel.

Amper tien minuten later was Vinícius Júnior als aangever betrokken bij de vierde Madrileense treffer, die op naam kwam van Rodrygo. Benzema zorgde in de blessuretijd voor de 0-5 door op randje buitenspel aan te nemen en koeltjes af te ronden, waardoor Real met een goed gevoel kan toeleven naar El Clásico tegen FC Barcelona van zondag.