Ajax-Borussia Dortmund ·

72' GOAL Ajax! 4-0



Haller had nog niet gescoord vanavond, maar daar brengt de Franse Ivoriaan nu verandering in. Tussen twee Dortmund-verdedigers in kopt hij keurig raak. Het is toch echt de nummer twee van Duitsland die in de Johan Cruijff ArenA alle hoeken van het veld te zien krijgt. Indrukwekkend!