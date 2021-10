Matthijs de Ligt staat woensdag weer in de basis bij Juventus, dat in de Champions League op bezoek gaat bij FC Zenit. De verdediger is hersteld van een hamstringblessure.

Door die kwetsuur kon De Ligt zondag niet in actie komen bij de 1-0-zege van Juventus op AS Roma. "De Ligt is volledig hersteld en zal in de basis staan", vertelde trainer Massimiliano Allegri dinsdag op zijn persconferentie.

"Ook Arthur Melo is weer inzetbaar, maar we weten nog niet of hij al klaar is voor een basisplaats."

Na een hopeloze seizoensstart heeft Juventus de weg omhoog weer gevonden. De laatste vijf duels op rij werden gewonnen, waardoor de ploeg uit Turijn naar de zevende plek in de Serie A is geklommen.

In de Champions League is 'Juve' nog zonder puntenverlies. In de dubbele confrontatie met Zenit kan mogelijk al een plek in de knock-outfase worden veiliggesteld.

"Het zelfvertrouwen en de rust in de ploeg zijn toegenomen dankzij de resultaten", stelde Allegri tevreden vast. "Zowel aanvallend als verdedigend staat het team nu erg goed."

Stand Groep H Champions League 1. Juventus 2-6 (+4)

2. FC Zenit 2-3 (+3)

3. Chelsea 2-3 (0)

4. Malmö FF 2-0 (-7)

Ziekenboeg bij Juventus stroomt snel leeg

De goede prestaties vallen samen met de leeglopende ziekenboeg bij Juventus. Allegri heeft ook weer de beschikking over verdediger Mattia De Sciglio en spits Álvaro Morata. Vermoedelijk maakt Paulo Dybala zondag in de topper tegen Internazionale zijn rentree.

"Maar nu wil ik het nog niet hebben over de wedstrijd van zondag, dat kan alleen voor afleiding zorgen. Morgen spelen we een belangrijke wedstrijd tegen een sterke ploeg", zei Allegri.

Zenit-Juventus begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse arbiter Sandro Schärer.

