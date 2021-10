Hoewel de belangen in het Champions League-duel met Dynamo Kiev groot zijn, komt FC Barcelona-trainer Ronald Koeman er niet onderuit om al rekening te houden met de 'Clásico' tegen Real Madrid van zondag. Lang niet al zijn spelers zijn klaar voor drie wedstrijden in een week.

"De eerstvolgende tegenstander is altijd de belangrijkste en ik hou nu geen rekening met de namen van onze komende opponenten", zei Koeman dinsdag op een persconferentie in Camp Nou.

"Maar het is voor bijvoorbeeld Ansu Fati onmogelijk om drie volledige wedstrijden in zeven dagen te spelen. We zijn momenteel nog bezig om sommige spelers op hun niveau te krijgen."

Fati is pas net hersteld van een zware knieblessure die hem bijna een jaar aan de kant hield. De achttienjarige aanvaller tekende zondag in de thuiswedstrijd tegen Valencia (3-1-zege) voor de belangrijke gelijkmaker. Na een uur spelen werd het talent gewisseld door Koeman.

Ook Coutinho en Agüero nog op weg terug

En zo zijn er meer spelers die nog niet in staat zijn om drie volledige wedstrijden per week te spelen. Philippe Coutinho kwakkelde eveneens met blessures. De Braziliaan viel zondag in voor Fati en maakte het derde doelpunt. Routinier Sergio Agüero kwam kort voor tijd als invaller binnen de lijnen en speelde pas zijn eerste minuten van het seizoen.

Hoewel het trio aanvallers ook woensdag vermoedelijk de negentig minuten niet zal volmaken, is de wedstrijd tegen Dynamo Kiev van groot belang voor de ploeg van Koeman. De eerste twee groepsduels tegen Bayern München en Benfica eindigden namelijk in ruime nederlagen.

"We moeten van onszelf een zege eisen, dat is het enige dat telt", zei Koeman. "Het moet de eerste stap worden om er nog iets van te maken."

Stand groep E Champions League 1. Bayern München 2-6 (+8)

2. Benfica 2-4 (+3)

3. Dynamo Kiev 2-1 (-5)

4. FC Barcelona 2-0 (-6)

Koeman ziet nog perspectief in Champions League

Vorig seizoen stonden Barcelona en Kiev ook al tegen elkaar in de groepsfase. Met 2-0 en 1-4 trok de ploeg van Koeman in beide duels overtuigend aan het langste eind. "Zoals bekend zijn wij minder geworden en Kiev is juist beter dan toen", zei de coach.

"Maar ons spelersmateriaal is zeker goed genoeg om mee te strijden in de Champions League. Je kunt van dit team niet verwachten dat ze wel even de halve finale of de kwartfinale halen, maar we zijn nog lang niet uitgeschakeld."

FC Barcelona-Dynamo Kiev begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin.

