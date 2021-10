Club Brugge gelooft na de sensationele start in de Champions League ook in een stunt tegen Manchester City. De Belgische landskampioen verbaasde in het miljoenenbal door te winnen van RB Leipzig en Paris Saint-Germain op een gelijkspel te houden. Dinsdag komt de ploeg van trainer Josep Guardiola op bezoek (aftrap 18.45 uur).

"We zijn realistisch", zei Club Brugge-coach Philippe Clement maandag op zijn persconferentie. "Manchester City is samen met Bayern München momenteel de beste ploeg ter wereld. Het is een grote uitdaging, maar na vier punten uit twee duels geloven steeds meer mensen dat Club Brugge iets kan tonen op dit niveau tegen Manchester City."

Club Brugge werd als een zwakke broeder gezien in de groep met Paris Saint-Germain, Manchester City en RB Leipzig, maar staat na de zege op RB Leipzig (1-2) en het sensationele gelijkspel tegen PSG (1-1) gedeeld eerste in de poule. PSG heeft wel een beter doelsaldo.

"Iedereen dacht op voorhand dat we nul punten zouden halen in deze groep in de Champions League, maar wij hebben er altijd in geloofd", aldus Clement. "Of ik op voorhand zou tekenen voor de derde plek? Ik kijk alleen naar de volgende wedstrijd en die wil ik winnen. Als je tegen Manchester City kan spelen, wil je er het beste uit halen. Maar dan zal iedereen wel op zijn beste niveau moeten spelen."

"Maar ik verwacht geen twintig kansen tegen City, dus we zullen heel efficiënt moeten zijn. In België spelen we veel wedstrijden die we moeten winnen en waarin we dominant moeten zijn. Het duel met City is een van de weinige wedstrijden waarbij de lat ook hoog ligt, maar op een andere manier."

Club Brugge-trainer Philippe Clement gelooft dat zijn ploeg ook kan verrassen tegen Manchester City. Club Brugge-trainer Philippe Clement gelooft dat zijn ploeg ook kan verrassen tegen Manchester City. Foto: Getty Images

City onderschat 'topteam' van Club Brugge niet

Manchester City-manager Guardiola noemde Club Brugge "een topteam" op zijn persconferentie. "Ze weten wat ze kunnen. Ze hebben veel kwaliteit in de voorhoede. We hebben nog vier wedstrijden te gaan en twaalf punten om voor de vechten om de laatste zestien te bereiken."

Kevin De Bruyne denkt niet te lichtzinnig over het duel in Brugge. "Club is een heel sterk team", zei de Belgische spelmaker van Manchester City. "Ze hebben veel talent, pakten meerdere landstitels en weten dus wat winnen is."

"Ik ken enkele spelers van Brugge van de nationale ploeg. We onderschatten de tegenstander niet. We weten dat Club Brugge sterk is, want je komt niet met geluk in de Champions League terecht."

Stand in groep A 1. Paris Saint-Germain 2-4 (3-1)

2. Club Brugge 2-4 (3-2)

3. Manchester City 2-3 (6-5)

4. RB Leipzig 2-0 (4-8)

