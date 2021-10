Erik ten Hag vindt dat er in de aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund van dinsdag te veel over het afstoppen van Erling Haaland wordt gepraat. De Ajax-trainer benadrukt dat de Duitse club een topteam heeft en niet alleen een topspits.

"Natuurlijk is Haaland een geweldige spits, maar we spelen niet tegen hem. We spelen tegen Borussia Dortmund", zei Ten Hag maandag op een persconferentie in Amsterdam. "Het is een belediging voor de andere tien spelers van Dortmund hoe jullie (de media, red.) over Haaland praten. Zij hebben een zeer sterke ploeg en hun spel kan me erg bekoren."

De 21-jarige Haaland is zonder twijfel de blikvanger bij de huidige nummer twee van de Bundesliga. De Noor maakte afgelopen zaterdag in de Bundesliga-wedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 (3-1) zijn rentree na een bovenbeenblessure en scoorde direct twee keer. Hij staat na 68 duels voor Borussia Dortmund al op zeventig goals.

"Haaland is de beste spits waar ik ooit tegen heb gespeeld", aldus Jurriën Timber, die vorige maand met Oranje tegen Noorwegen (1-1) speelde en toen Haaland tegenkwam. De aanvaller maakte de enige Noorse goal. "Het wordt zeker een uitdaging om hem af te stoppen, maar ik ben er klaar voor."

Bij de interland in Oslo stond de twintigjarige Timber opgesteld als rechtsback. Dinsdagavond is hij normaal gesproken centrale verdediger en zal hij Haaland dus vaker tegenkomen. "Ik heb in Noorwegen al aardig kunnen leren van Virgil van Dijk en Stefan de Vrij, die deden het goed tegen Haaland. Maar alsnog creëerde hij kansen, dat zegt genoeg."

187 Samenvatting Ajax-Besiktas (2-0)

Álvarez weer terug bij Ajax

Ajax kan dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA beschikken over een fitte selectie. Dat betekent dat Lisandro Martínez en Edson Álvarez waarschijnlijk samen met Timber het defensieve blok zullen vormen in de as. Martínez en Álvarez stonden afgelopen zaterdag niet in de basis tegen sc Heerenveen (0-2-zege), omdat ze laat terugkwamen van interlandverplichtingen.

Ten Hag heeft zijn opstelling al rond, maar hij wilde daar maandag nog niks over zeggen. De kans is groot dat hij op het middenveld moet kiezen tussen Davy Klaassen en Steven Berghuis, omdat ook de Braziliaanse rechtsbuiten Antony weer beschikbaar is.

"Het is niet zo moeilijk om dit soort lastige keuzes te maken, want ik kan er klinisch naar kijken", zei Ten Hag. "Het hangt altijd van meerdere factoren af, zoals de vorm en de tegenstander."

De coach ziet Borussia Dortmund als de favoriet. "Maar ik denk dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt. We zullen morgen twee aanvallende ploegen zien in een kolkende ArenA. Het zou zomaar een spektakelstuk kunnen worden. Beide ploegen spelen met hoge pressie, waardoor er ruimte achter de defensies zal liggen. Wie daar het beste van profiteert, zal winnen."

Zowel Ajax als Borussia Dortmund is na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies in groep C van de Champions League. Het duel in Amsterdam begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

Stand in groep C Champions League 1. Ajax: 2-6 (7-1)

2. Borussia Dortmund: 2-6 (3-1)

3. Besiktas: 2-0 (1-4)

4. Sporting CP: 2-0 (1-6)

