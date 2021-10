Paris Saint-Germain kan dinsdag niet beschikken over Neymar in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig. De Braziliaanse ster is met een bovenblessure teruggekeerd van interlandverplichtingen met Brazilië, meldt de club uit Parijs maandag.

Volgens PSG is de bovenbeenblessure van Neymar niet ernstig, maar komt het duel met RB Leipzig te vroeg. "Hij moet een behandelingsperiode van een paar dagen ondergaan voordat hij weer normaal kan terugkeren in de ploeg", aldus de club.

De 29-jarige Neymar maakte in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) nog de negentig minuten vol bij Brazilië in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay. De linksbuiten was met één doelpunt en twee assists zelfs de uitblinker aan Braziliaanse zijde.

De afwezigheid van Neymar is een aderlating voor PSG, dat in de Champions League in een strijd is verwikkeld met Club Brugge en Manchester City om een plek in de knock-outronde. PSG heeft vier punten na twee duels, maar Club Brugge staat in punten gelijk met de Parijzenaars. Manchester City, dat drie weken geleden met 2-0 verslagen werd door PSG, heeft één punt minder.

Naast Neymar kan trainer Mauricio Pochettino dinsdag tegen RB Leipzig (aftrap 21.00 uur) geen beroep doen op Leandro Paredes, die ook geblesseerd raakte bij het nationale team van Argentinië, en de al langer uitgeschakelde Sergio Ramos.

Het is maar de vraag of Mauro Icardi van de partij is bij PSG. De vrouw van Icardi, Wanda Nara, plaatste zondagavond op Instagram dat Icardi "alweer een gezin heeft kapotgemaakt voor een slet". Volgens L'Équipe sloeg Icardi zondag de training over vanwege zijn relatieproblemen. Maandagochtend deelde Nara een foto met een hand zonder trouwring. "Ik vind mijn hand mooier zonder ring", schreef ze daarbij.